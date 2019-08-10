他「手機掉落山谷」嚇壞報案！警「繩索攀降」幫找　網怒了：不會自己去？

▲警察幫忙撿手機，讓不少網友都相當心疼。（圖／翻攝自臉書）

地方中心／宜蘭報導

位在太平山上的見晴懷古步道，譽有全球28條最美小路之一的美名，而一名王姓民眾日前到此遊玩時，不慎讓手機掉落到溪谷，因此報警，而警方獲報後，利用繩索攀降幫忙拾回手機，雖然舉動相當溫馨，也十分令人敬佩，但不少網友都氣得表示，「手機比警察的命重要？」、「濫用警力」。

這起事故發生在3日上午9時許，當時三星分局太平山派出所接獲民眾報案指稱，一名王姓民眾和朋友在見晴步道上欣賞美景，卻不慎讓手機掉落溪谷，心急如焚之下趕忙向警方報案，而警方獲報後，也趕至現場，利用繩索攀降至溪谷拾回手機，而王姓民眾事後也對警方即時伸出援手的義行，深表由衷感謝。

不過，此舉卻引發不少網友不滿，紛紛在粉專留言表示，「警察真辛苦，這樣的服務確實很貼心，但是太危險了，對警務人員是一個特殊的任務，應該是警員佛心來著，不然是可以拒絕的。」、「一隻手機有比警查的生命重要嗎？」、「警察還要幫忙撿手機喔？」、「不會自己下去撿，警察命就不是命喔」、「自己手機不拿好，還要麻煩警方朋友，警方朋友辛苦了」。

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