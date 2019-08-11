陸客團阿里山出車禍！5團員+司機受傷送醫　觀光局曝最新情況

▲阿里山十字村台18線78K中午發生陸客團遊覽車與休旅車擦撞車禍。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者賴文萱／台北報導

又一起陸客團在台灣出車禍事故！11日上午12時22分左右，陸客團遊覽車行駛在阿里山公路78公里十字村附近，疑因天雨路滑，與上行的休旅車發生碰撞，肇事原因警方調查中。觀光局表示，該起事件使得5名陸客團團員及司機受傷送醫，其餘團員在更換遊覽車後，已繼續行程。

由西安中旅國際旅行社組團來台的16人陸客團，9日來台觀光6天5夜，預計16日結束行程，在台灣由鼎運旅行社接待。但11日中午在阿里山公路78公里十字村附近，疑因天雨路滑，下行的遊覽車與上行的休旅車發生碰撞。

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▲該起車禍事故導致陸客團5名團員與司機受傷，觀光局指出，受傷團員皆為輕傷尚無大礙，其餘團員已換車繼續行程。（圖／記者翁伊森翻攝）

該起事件導致休旅車上5名傷者（3男2女）分送嘉義基督教醫院及天主教聖馬爾定醫院；陸客團遊覽車上也有6人受傷，其中，張姓司機、團員鄭○妮、團員孫○艷已送石卓醫療站，另外3名團員宋○香、蔣○茜、曾○洋則送往嘉義基督教醫院治療，旅客皆輕傷尚無大礙。

觀光局表示，目前肇事原因警方調查中，該團已更換遊覽車497-UU，其餘團員將繼續行程，並已囑請旅行社及導遊妥為照顧旅客，注意團體旅遊安全。