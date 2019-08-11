牙醫公會挺小英威脅「白色力量」　柯文哲酸：造勢花了多少錢？

記者李唯甄、洪正達／台南報導

台北市長柯文哲11日到台南跟柯粉一起騎單車，受訪時被問到，昨天總統蔡英文才來高雄，獲得醫師公會力挺，「覺得自己跟小英在醫界的支持度相比？」，柯文哲表示，自己每次問造勢活動花了多少錢，都聽到「哇！十幾億」，痛批「選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始」。

▲柯文哲到台南跟柯粉們一起騎單車。（圖／記者洪正達攝）

總統蔡英文昨到高雄出席「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」，獲得八個縣市的牙醫公會代表支持，打著「白色力量」、由醫界從政的柯文哲被問到「覺得自己跟小英在醫界的支持度相比？」時，柯文哲表示，每次要辦造勢活動，就要召集、要錢、要樁腳，但相對來講，「我們不是那種（類型）」。

▲蔡英文到高雄，獲牙醫師公會力挺。（圖／記者賴君欣攝）

「從2014年到現在，我們都是用比較快樂的方式，而不是那種召集起來喊凍蒜、發旗子、順便再吃一餐」，柯文哲坦言，每次他問那些造勢活動花多少錢、錢從哪來？「我不希望都聽到那個銀行董事長、每個人都要貪多少錢、募多少錢，算一算，哇！都十幾億，這不好嘛！其實這種選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始，這才是我的信念」。

另外有媒體問，柯文哲這幾次來台南受到熱烈支持，「是不是來搶綠營票倉」？柯文哲回應「哪有什麼綠的票、藍的票？」，自己就是來增廣見聞交朋友，學習各地的優點，對台北市政很有啟發性。

至於有自稱柯粉的民眾喊話，要柯文哲多關注台北市政，少用假日到處「趴趴走」，柯文哲澄清，其實大部分力氣都還是在台北市政，「只要看每個禮拜發布的市長室列管事項，就能知道整個市政完全沒受影響，這可以跟大家保證」。

▲柯文哲批「選舉費用太高是台灣政治敗壞的開始」。（圖／記者洪正達攝）