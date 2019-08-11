約好面試！他手殘「自動同步」到公司群組　秒釣出老闆回應...網推爆佛心

▲面試邀請下午3點22分同步到公司行事曆，男網友26分才緊急按下取消。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

隨著科技進步，雲端作業、自動同步成了日常工作與生活中不可或缺的功能，不過近日就有網友公、私分界一個沒設定清楚，竟把寄到信箱中的面試通知同步到了個人和公司行事曆上，消息馬上傳遍所有同事，老闆見如此天兵舉動也忍不住給了幽默回應。

網友8日在PTT發文，提到平時使用Mac的郵件程式，會把電子信箱中的行程自動排入行事曆中，沒想到一個不查，下午3點22分收到「面試邀請」信件通知，竟然也一併同步到公司行事曆、推播到公司群組，尷尬指數破表，他4分鐘後發現趕緊按下刪除。

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「這是誰？」雖然亡羊補牢，但公司老闆已經看到訊息，他也只好主動坦承。沒想到老闆沒有大發雷霆，先是開了個玩笑，「你知道蠢字怎麼寫嗎」，再附上笑哭的表情符號，接著大器不追究，「沒關係，如果想離開，早點讓我知道，我好做準備，不要最後才傷害我們之間的感情好嗎？」

▲名字最後有個火箭符號為公司老闆。（圖／翻攝PTT）

其他同事看氣氛緩和，也紛紛在工作群組內調侃了起來，「我尷尬癌發作」、「我乾杯、你隨意，這是個殘酷的喜劇」、「這文在這批踢踢會紅ㄅ（吧）」。對話最後，老闆最後不忘貼心叮嚀，對員工相當溫柔，「這間看起來是博弈的，請自己注意風險。」

文章貼上網，笑翻無數網友，「哈哈哈哈哈好尷尬喔」、「年輕人，我佩服你」、「這下不想離職也得離職了吧」、「這應該在公司會被拿來說嘴10年」、「當天會有很多人提醒你要面試，不錯啊」、「第一件事要說被盜帳號啊！」、「尷尬爆，接下來要被老闆同事調侃了。」

此外，還有不少網友稱讚老闆開明，甚至試圖揣摩心境，「推老闆，你離職之後可以PO職缺上來嗎」、「還提醒你是博弈公司，老闆心地善良」、「這代表老闆身經百戰了，有些員工要走還會惡言相向」、「換句話說，老闆同意你離職了，恭喜」、「老闆還幫你查好背景了，不要讓老闆難過了。」