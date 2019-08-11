綠酸「郭柯王」會談為分贓　柯文哲嘆：壞人不了解好人為何做好事

記者洪正達、李唯甄／高雄報導

台灣民眾黨成立後，外界都在觀注何時有「柯郭王」三方會談，尋求更多合作的可能性，甚至有傳聞下星期3人就會見面；柯文哲11日到台南單車遊時回應，3個人都是大忙人，要怎麼見面都要各方幕僚磋商後再說，至於談什麼、誰當主要邀請方都還要再討論。但柯也強調，「會面沒有誰當頭的問題。」

▲面對綠營看衰三方會談，柯文哲反譏「這是壞人看不透好人」。（圖／記者洪正達攝）

柯文哲表示，既然大家都這麼關心，也許真的應該找個時間，有關人的人員都坐下來談一談，不過外界盛傳下星期碰面，柯則否認，表示「3個都是大忙人」，給三方的幕僚去安排時間地點，要談什麼都要先想一下，誰要當邀請人，或是三方共同宣布會面或許要適當，會談內容主要針對目前國內的局勢交換意見。

也有媒體提問目前是否在等王金平點頭？柯文哲說，目前很多事情都需要討論，如果是「台灣最大利益、人民最大福祉」的前提下，會談才會有結論；對於民進黨卻認為，三人結盟一但成形的話，柯將是最大的獲利者，也因此結盟的可能性很低，對此柯文哲反酸「壞人常常不了解好人為何要做好事」。

▲柯文哲11日在台南參加「單車遊府城」，從中西區開基永華宮出發。（圖／記者洪正達攝，下同）

柯強調，人生到一種境界，有人是商界大老闆，有人在政壇打滾多年，他自己則是看破生死的人，綠營看三人會談甚至是結盟，想到的都是權力分贓，但人生走到這個境界，個人已經不再是首要先考慮的因素，也因為綠營看不到他「不同的思維」，讓人很難溝通，尤其「講的跟做的往往不一樣」。

至於日前傳出的「白綠結盟」共推區域立委，以「台灣派」對抗「中國派」，柯文哲表示，又是5年前這套說法，這已經不是正確的邏輯，他還是這樣，堅持「台灣最大利益、人民最大福祉」。