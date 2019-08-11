綠營籲區域立委結盟　柯文哲：五年前這樣講還會想想看⋯

▲柯文哲。（資料照／記者季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨北市議員許淑華近日喊話，認為區域立委，民眾黨與民進黨應整合推出人選。台北市長柯文哲11日表示，怎麼做讓人民生活好一點才是邏輯，五年前如果這樣講還會想想看。

民進黨提出要結盟民眾黨推區域立委。對此，柯文哲表示，「我不曉得什麼要合作，他們每一區我們都要派人出來共享盛舉，還是什麼，不曉得合作是什麼意思。」他認為，怎麼做讓人民生活好一點，怎麼做是台灣的長治久安，這才是邏輯，五年前如果這樣講還會想想看，如果台北市長幹了四年半，人家說「不要聽他講，要看他做的」。

針對國民黨前主席洪秀柱前進艱困選區台南參選立委。柯文哲表示，參選是人民的政治權利，任何人要去哪個地方選，這個都很正常，也不能有什麼批評，都蠻正常的。

由於柯文哲在台南參拜宮廟，跑了10多間，被解讀是搶綠營票倉。他強調，他出來是增廣見聞、交朋友、學習，每個地方都有優缺點，全省看一看，對台北市政很有啟發性。

對於有人希望他多關注台北市政，少利用假日到各地趴趴走。柯文哲回應，「我們大部分力氣還是在台北市政」，每個禮拜在市長室列管事項，就知道整個市政是完全沒有受影響，「這還是可以跟大家保證，我們還是以台北市政為主」。

另外，總統蔡英文日前到高雄，受到牙醫公會力挺，被問到他在醫界的支持度？柯文哲表示，他非常清楚要辦造勢活動就要召集，要錢、要樁腳，他不是組織樁腳造勢，其實從2014到2018年，一直到現在就是比較快樂的方式，不是大家召集起來喊凍蒜，分旗子順便再吃一餐，「我每次都說，啊你造勢花了多少錢，錢從哪裡來？聽到公庫銀行董事長，每個人都要貪多少錢，要去募多少錢，算一算十幾億，這不好，選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始」。