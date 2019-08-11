南部吃流水席！他3張「靈魂菜色照」太經典　網直接封標準：會不會煮看這仨

▲原PO貼出流水席三道菜。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣的流水席辦桌相當經典，雖然走的不是精緻風格，但澎湃好料一樣沒少，菜色都是「豐盛、大碗」高CP路線，就連甜點都可以端出「家庭號冰淇淋」，讓賓客1人1桶抱著吃，想扛回家也不是問題。就有網友貼文發問，「南部流水席一定要有的三道菜，各位覺得要有什麼？」話題引發網友熱論。

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼文發問，「南部流水席一定要有的三道菜！各位覺得要有什麼？」接著貼出三張照片，分別是「香菇油飯」、「海鮮羹」、「蹄扣筍干」。看到照片後，不少人都直流口水，「會不會煮，看這三樣就知道了」、「這三道真的是經典中的經典，流水席中一定要有的三道。」

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▲原PO貼出第一道是油飯。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文也吸引許多網友討論，大家紛紛留言心目中流水席必不可少的三道菜，「紅蟳米糕、烏骨雞湯、蒸魚」、「櫻花蝦油飯、佛跳牆、電子花車」、「很殺的冷盤、芒果青甜點或是大桶冰淇淋」、「炸湯圓啊！一定一定要的炸湯圓啊！」還有人趁亂表白流水席，「拼盤、羹、米糕、封肉、雞湯、冰品。以上不可缺啊！最愛流水席」、「其實我愛吃辦桌。」

▲一旁的檳榔紙盒辣妹照太吸睛，引起不少人討論。（圖經馬賽克處理／翻攝自爆廢公社公開版）

本站日前才報導《流水席只看這道？賓客秒吞：誰打包我打誰！ 老饕說「辦桌必備5道菜」》一名網友發文說，「流水席是不是只看這一道？新郎、新娘不重要，誰打包，我打誰」，直呼他心中的美味冠軍是「羹湯」。其他人則認為辦桌的5道必備佳餚，「羹、封肉、米糕、雞湯還有清蒸魚～一定要一起才是流水席」，讓原PO直呼「缺一不可」，不過也有人擁護「炸湯圓」、「佛跳牆」等菜色。

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▼許多人心中第一是「羹湯」。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）