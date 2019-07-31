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流水席只看這道？賓客秒吞：誰打包我打誰！　老饕說「辦桌必備5道菜」

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流水席只看這道？賓客：誰打包我打誰！　老饕提「辦桌必備5道菜」。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

▲這道「海鮮羹湯」有許多蝦仁、筍絲、香菇和香菜。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

您心中也是這道菜嗎？一名網友發文說，「流水席是不是只看這一道？新郎、新娘不重要，誰打包，我打誰。」也有人提出辦桌的5道必備佳餚，讓原PO直呼「缺一不可」。但也有人擁護「炸湯圓」、「佛跳牆」。

原PO近日在「爆廢公社」臉書社團貼出一張照片，原來他心中的美味冠軍是「羹湯」，只見羹湯上有許多蝦仁、筍絲、香菇和香菜，是一道看起來超美的海鮮羹。他回覆網友的問題說，「有老公會煮這個必嫁。」

請繼續往下閱讀...

此文獲得超過1.3萬讚，有網友直呼「這道我可以吃三碗」；原PO回「誰包我要跟誰翻臉」。還有人大讚「我秒喝」；原PO說「我用吞的」。也有人提到，絕對不能少了醋；原PO回「內行，自備。」

▲▼流水席、辦桌。（圖／記者陳俊宏攝／禁用於負面新聞）

▲▼您最愛流水席的哪道佳餚？（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

▲▼流水席、辦桌。（圖／記者陳俊宏攝／禁用於負面新聞）

一名網友說，這是「二路菜」，可以品嚐出廚師的功夫；原PO回，「真的，十分鐘就知道輸贏。」也有人驚呼，「哇哇哇，居然有人知道頭路菜、二路菜！很少人知道耶。」

其他人則點名自己的最愛，「紅蟳米糕」、「其實我最喜歡吃的是炸湯圓」、「最愛佛跳牆和筍乾蹄膀」、「冷盤才是重點」、「還有煲湯啊」、「我只care米糕+豬腳或東坡肉」。還有人提出辦桌的必備5道菜，「羹、封肉、米糕、雞湯還有清蒸魚～一定要一起才是流水席」；原PO回「缺一不可。」

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關鍵字：流水席,辦桌,爆廢公社

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