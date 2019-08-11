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利奇馬釀洪水土石流「浙江22死10失蹤」　村民驚：8分鐘水就到4樓

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▲浙江玉環車輛被淹。（圖／翻攝央視）

▲浙江玉環主城區積水高過1公尺。（圖／翻攝玉環新聞網）

記者張靖榕／綜合報導

強颱利奇馬週五（9日）掠過北台灣後轉弱為中颱，北上向浙江溫嶺市登陸，強風暴雨在重創當地，引發土石流、堰塞湖及潰堤。截至10日下午3時，共22人死亡、10人失蹤；大陸官媒指出，浙江、上海、江蘇3省市417萬人受災，101萬人已轉移安置。

根據《新華社》報導，災情嚴重的溫州永嘉縣岩坦鎮山早村，3小時內降下160毫米雨量，豪雨引發土石流、堵塞河流形成堰塞湖。10日凌晨，與利奇馬颱風登陸地直線距離約80公里的山早村，山洪在10分鐘內上漲到10米高度，導致120人受困未能撤離，而後堰塞湖突然決堤，洪水湧進民房，沖走多名居民。

▼浙江寧波道路被沖斷。（圖／翻攝央視）▲浙江寧波道路被沖斷。（圖／翻攝央視）

▲浙江甬莞高速往台州方向隧道入口遭土石流。（圖／翻攝央視）

▲浙江甬莞高速往台州方向隧道入口遭土石流。（圖／翻攝央視）

浙江溫嶺全市大面積停電，初估影響42萬用戶，另外部分區域停水，通訊中斷。靈江水位暴漲已開始倒灌，洪水淹沒臨海全市，甚至淹過望江門大橋；由於望江門古城內水位積至1.5米，大家紛紛上建築物2樓躲避洪水，當地一名柳姓市民擔心，城區內大多是一、兩層樓高的房屋，而且多是老人居住，若水位在繼續上漲就會沒有地方躲避，到時情況會更危險。

《中新社》引述山早村村民徐壽青說，凌晨睡覺時老婆聽到有人敲門，到門口打開一看竟是洪水一片，一家7口立刻衝上樓，「5分鐘，水就到了3樓，7到8分鐘，水就到4樓了，非常可怕！」浙江應急管理廳公布，券省超過1.4萬間房屋受損，農作物受災面積達10.3萬公頃，直接經濟損失超過74.4億元人民幣（約新台幣330億元）。

江浙滬地區鐵路9日起，經由上海、南京、合肥、蘇州等地3000趟列車停運；北京、廣州、深圳、廈門等地前往江浙滬地區的部分列車也停止行使。大陸境內機場超過3200班航班取消，480班航班延誤。

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關鍵字：浙江,利奇馬.山早村

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