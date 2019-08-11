林國慶鬆口2020立委！願「承擔責任」：不讓他這麼好選　迎戰小英愛將陳明文

▲林國慶接受「高雄林小姐」網路連線訪問。（圖／翻攝自YouTube／高雄林小姐）

記者戴若涵／綜合報導

10年前的莫拉克風災造成高雄部分地區慘重災情，打國賠訴訟的費用也讓不少居民不堪負荷。前立委林國慶10日晚間將日前在臉書直播義賣所募168萬善款捐贈給小林村自救會，搭高鐵從高雄返嘉義的途中接受網路直播節目訪問，鬆口表示，若沒有其他人出戰立委，他會迎戰立委陳明文。

網路直播主持人「高雄林小姐」10日邀請林國慶上節目，提到濁水溪以南縣市的立委長年都是由綠營拿下席次，近來有許多藍營支持者期待能有更火的戰力、更厲害的人物出現。對此，林國慶回應，的確一直以來都有勸進的聲音，希望他能出馬挑戰英系大將嘉義縣立委陳明文，但他認為從政太累了，重返政壇的意願不高，「政治不是我的選擇」，希望能繼續做公益。

但最後若沒有人出馬競選嘉義縣立委，林國慶鬆口，「我就承擔起責任，我不會讓陳明文一個人就這麼順利當選立委」，他提到，就連國民黨洪秀柱都有勇氣挑戰台南艱困選區，「我一個大男人不能丟臉」，但他也一再強調，是在沒有人參選的情況下才會考慮。

林國慶表示，當綠色烏鴉當了一段時間，他不斷奉勸總統蔡英文要苦民所苦，不要老是推出一些法案與人民作對，最讓他痛心的是2018年823水災蔡英文勘災時，竟在雲豹甲車上微笑揮手示意，讓他頓時覺得恨鐵不成鋼，決定在直播中「剪黨証」退出民進黨。

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