　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林國慶鬆口2020立委！願「承擔責任」：不讓他這麼好選　迎戰小英愛將陳明文

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 林國慶。（圖／翻攝自YouTube／高雄林小姐）

▲林國慶接受「高雄林小姐」網路連線訪問。（圖／翻攝自YouTube／高雄林小姐）

記者戴若涵／綜合報導

10年前的莫拉克風災造成高雄部分地區慘重災情，打國賠訴訟的費用也讓不少居民不堪負荷。前立委林國慶10日晚間將日前在臉書直播義賣所募168萬善款捐贈給小林村自救會，搭高鐵從高雄返嘉義的途中接受網路直播節目訪問，鬆口表示，若沒有其他人出戰立委，他會迎戰立委陳明文。

網路直播主持人「高雄林小姐」10日邀請林國慶上節目，提到濁水溪以南縣市的立委長年都是由綠營拿下席次，近來有許多藍營支持者期待能有更火的戰力、更厲害的人物出現。對此，林國慶回應，的確一直以來都有勸進的聲音，希望他能出馬挑戰英系大將嘉義縣立委陳明文，但他認為從政太累了，重返政壇的意願不高，「政治不是我的選擇」，希望能繼續做公益。

但最後若沒有人出馬競選嘉義縣立委，林國慶鬆口，「我就承擔起責任，我不會讓陳明文一個人就這麼順利當選立委」，他提到，就連國民黨洪秀柱都有勇氣挑戰台南艱困選區，「我一個大男人不能丟臉」，但他也一再強調，是在沒有人參選的情況下才會考慮。

林國慶表示，當綠色烏鴉當了一段時間，他不斷奉勸總統蔡英文要苦民所苦，不要老是推出一些法案與人民作對，最讓他痛心的是2018年823水災蔡英文勘災時，竟在雲豹甲車上微笑揮手示意，讓他頓時覺得恨鐵不成鋼，決定在直播中「剪黨証」退出民進黨。

【更多新聞】

音地大帝發起「拋棄柯P大會」！場外鼻毛剪狂毀周邊　被譏：萬人響應1人到場

韓國瑜桃園參香！前議員開車沿途猛揮「民進黨旗」　韓粉氣PUPU手刀衝上前

桃園參香！談郭王會面籲「一定要團結」　韓國瑜：藍軍分裂後果令人憂慮

ET快訊
阿信招認「主動傳簡訊給Jolin」　親PO合照曝進度：不要再
台北Airbnb老闆迷昏2男　「扮棉被爬上床」他下面爆痛
快訊／麥莉、雷神弟宣布離婚！結束8個月短命婚姻

關鍵字：陳明文,蔡英文,林國慶,高雄林小姐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營籲區域立委結盟　柯文哲：五年前這樣講還會想想看⋯

蔡英文雙北跑透透　最後一站直攻郭台銘發跡慈惠宮

神力女超人專訪／許淑華：2020藍綠對決　輸贏差距將很小

手搖杯之亂　柯文哲：連不表態的自由都沒有　非文明國家現象

林國慶鬆口2020立委！願「承擔責任」：不讓他這麼好選　迎戰小英愛將陳明文

郭、柯、王會面有譜！柯文哲：安排一下時間對局勢交換意見

神力女超人專訪／許淑華：「討厭民進黨」是多數　1124國民黨勝

神力女超人專訪／許淑華：韓國瑜發現馬英九…腦袋裡裝很多東西

神力女超人專訪／許淑華：高雄水災坑洞＆三山造勢　「我們勝選了！」

韓國瑜與黨中央「聯合作戰計畫」曝光　吳敦義：絕不會陣前換將

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

保全颱風天被吹倒「重摔3圈」 躺人行道2分鐘...網心疼集氣

好想瘦！正妹「水煮蛋減肥法」17天狂鏟4.1kg網推：求菜單

金齁甲！日本男友初嚐台式早餐 大讚蘿蔔糕、炒泡麵：難怪會胖

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

綠營籲區域立委結盟　柯文哲：五年前這樣講還會想想看⋯

蔡英文雙北跑透透　最後一站直攻郭台銘發跡慈惠宮

神力女超人專訪／許淑華：2020藍綠對決　輸贏差距將很小

手搖杯之亂　柯文哲：連不表態的自由都沒有　非文明國家現象

林國慶鬆口2020立委！願「承擔責任」：不讓他這麼好選　迎戰小英愛將陳明文

郭、柯、王會面有譜！柯文哲：安排一下時間對局勢交換意見

神力女超人專訪／許淑華：「討厭民進黨」是多數　1124國民黨勝

神力女超人專訪／許淑華：韓國瑜發現馬英九…腦袋裡裝很多東西

神力女超人專訪／許淑華：高雄水災坑洞＆三山造勢　「我們勝選了！」

韓國瑜與黨中央「聯合作戰計畫」曝光　吳敦義：絕不會陣前換將

綠營籲區域立委結盟　柯文哲：五年前這樣講還會想想看⋯

友狂打賴琳恩電話「藏老公調情告白」！　陳乃榮揭曉驚喜大禮…女網友超羨慕

值夜班幽會愛愛！YouTuber真實揭密　英兒童護理師：走廊那頭有辦公室…

臨海全市被淹千人受困！古城門猛灌入　當局：嚴防「超歷史大洪水」

女友跟他夜遊「還幫接電話」　台中醋男大怒「撂人痛毆」5人受傷

1秒變臉！　喜樂蒂聽到「洗澡」像見鬼...瞪眼狂掙扎：休想

高雄神農路下雨就淹水　網揭神秘真相「淹水很正常」

奧斯塔羅12星座一周運勢0812-0818　射手、雙魚當心瘦了荷包

想穿回早已穿不下的褲子？起床到早餐前...花10分鐘做這3件事吧！

「稻草冷氣機」爆紅！印度賣到缺貨　只要台幣1400元

跑去跟主人告狀？你完蛋了　萌柴「神犬擺尾」把寶寶KO倒下

政治熱門新聞

名嘴說大陸人吃不起榨菜　黃智賢..

洪秀柱：南部連魚都是綠的！

副總統是她？　許淑華：我沒加分

高雄邁粉高喊「高雄等你回來」

台灣奪亞洲四小龍之首？蔡英文遭..

韓「聯合作戰計畫」曝光！吳敦義..

ET總統民調／三腳督　郭台銘位..

搭上韓國瑜　許淑華：韓冰牽的線

韓國瑜發現馬英九…腦袋裝很多東..

韓國瑜頒證書才伸手...她一見..

柯文哲找前主播任發言人？楊琇晶..

ET總統民調／台灣民眾黨政黨票..

連勝文曝「這些人」不挺韓　陳揮..

ET總統民調／「郭柯王」大聯盟..

更多熱門

相關新聞

台灣奪亞洲四小龍之首？蔡英文遭批誤導人民

對於總統蔡英文公布經濟成長率數字「台灣勇奪亞洲四小龍之冠」，前行政院長張善政10日批評，蔡英文居然用這種方式講自己的政績，因為她的政績數字都是在粉飾太平，「以前只會攻擊前總統馬英九的『數字說』冷冰冰，可現在蔡英文卻也用了不對的數字、不完整的數據來企圖誤導人民嗎？」

阮昭雄酸：候選人只會喊口號 主播發言人恐成「發炎人」　

宣傳育兒政策　蔡英文：這是政府的心意

蔡英文：管碧玲轉戰不分區立委

牙醫公會挺小英曾傳倒戈牙醫現身

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

正妹試穿球鞋「一彎腰半球掉出」

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

影／同僚怒爆23歲女警「上涼班」內幕

酷炫幫吹頭…瑀熙突宣布「重大消息」

「爸媽對不起…」21歲女演員留遺書17樓跳下

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

女CEO「買上等精子」生5國混血美娃！被譙害孩子沒爸

盤點亞洲8大猛鬼傳說飯店　台灣有3間

韓女偶像都知道「減重水秘方」曝光！

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗倒掉

即／港警尖沙咀逮捕國泰空姐

人妻床戰冷氣工人　綠帽夫一問崩潰暴瘦

27歲駕駛「連闖兩紅燈」自撞亡！民控：警察追車

E罩杯女星無P照　下半身成亮點

更多

最夯影音

更多

嬤寶喵壞習慣愛用手挖罐罐 聽「阿嬤來了」秒改埋頭裝乖

法國人第一次體驗台灣「經典零食」　試吃皮蛋超崩潰：這不能吃吧QQ

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

鬼鬼1年沒唱歌...笑哭「真的沒人找」　對台北跨年喊話：讓我雪恥一下！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面