台灣奪亞洲四小龍之首？　前閣揆批蔡英文：講好不講壞、誤導人民

▲蔡英文。（資料照／記者賴君欣攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於總統蔡英文公布經濟成長率數字「台灣勇奪亞洲四小龍之冠」，前行政院長張善政10日批評，蔡英文居然用這種方式講自己的政績，因為她的政績數字都是在粉飾太平，「以前只會攻擊前總統馬英九的『數字說』冷冰冰，可現在蔡英文卻也用了不對的數字、不完整的數據來企圖誤導人民嗎？」

蔡英文1日在臉書公布台灣經濟的成績，關於第二季經濟成長率，台灣以2.41%居冠，贏過韓國的2.1%、香港0.6%、新加坡0.1%，拿下亞洲四小龍第一名。

對此，張善政透過臉書質疑，「你相信台灣經濟成長是蔡總統說的四小龍第一嗎？」他批評，蔡英文居然用這種方式講自己的政績，因為她的政績數字都是在粉飾太平，人在做，天在看，台灣的經濟到底有沒有成長，人民的感受最真實！

張善政指出，這三年多來他一直在觀察蔡英文端出來的政績數字，但都是粉飾太平、講好不講壞，「以今年上半年農產品輸出超過去年一整年來說，之所以增加那麼多，都是外銷輸出到大陸去，農產品有突飛猛進的成長是靠大陸，但蔡英文卻都不講」，以前只會攻擊馬英九的「數字說」冷冰冰，「可現在蔡英文卻也用了不對的數字、不完整的數據來企圖誤導人民嗎？」