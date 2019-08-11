蔡英文：回台投資5000億創4萬工作機會　估年底達8000億

▲總統蔡英文。（圖／記者賴君欣攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文利用假日勤走基層，11日上午先前往蘆洲參拜湧蓮寺，在致詞時概述過去三年多的施政成果，其中包括今年一月至今，已有5000億回台投資，創造4萬人的就業機會，她評估到年底會達到8000億，「台灣第二季的經濟發展是四小龍第一。」

蔡英文表示，做總統三年來很拚，經濟發展外，有要改革的地方，她很勇敢去改革，雖然改革過程中，得罪了一些人，給人感覺是不是有點過頭，「但我跟大家說，我們沒過頭，台灣社會一定要改革，要給代代子孫堅強基礎，民主自由給子孫。」

蔡英文說，這三年來拚經濟，經濟穩定成長，稅收也增加且用來照顧人民，給收入少的年輕人減稅減輕負擔，「這是有史以來，台灣最大規模減稅，相信很多鄉親感受到。」

此外，蔡英文表示，政府也做長照2.0政策，給長輩在家裡、在社區，可以得到照顧，能夠安心養老；而年輕人方面，要生小孩也給予幫助，0到2歲育嬰有補助，2到4歲幼兒也有準備好，「8月1日開始的準公托，大家都很有感，以前一個月要8000元，現在不用，只要4500元，我們聽到很多年輕父母說，這樣對他們有幫助」。

蔡英文強調，這三年來，一直拚改善台灣投資環境，從今年一月到現在，已有5000億投資回台灣，且創造4萬人的就業機會，「這對年輕人是好消息，創造好就業機會給年輕人，能有更好選擇。」

蔡英文說，今年到現在5000億，評估到年底會有8000億元，而台灣第二季的經濟發展是四小龍第一，「我跟大家說，有蔡英文在，我們經濟會繼續團結，社會會更完整貼心，國家主權一定守得住。」