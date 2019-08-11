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蘋果新機名稱流出！「iPhone 11 Pro」　搭配3鏡頭、電池更大

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▲▼蘋果新機名稱流出「iPhone 11 Pro」　搭配3鏡頭、電池更大。（圖／翻攝自科技網站「MacRumors」）

▲蘋果新機的可能名稱和功能流出。（圖／翻攝自科技網站「MacRumors」）

記者張靖榕／綜合外電報導

蘋果（Apple）將於9月發表3款新iPhone，這次手機的名稱和功能同樣讓外界矚目。一般預期新手機會被稱作iPhone 11，但一個在推特（twitter）匿名的神祕帳號指出，高階新機可能會命名為iPhone 11 Pro。

根據科技網站「MacRumors」報導，名為「CoinX」的推特神秘帳號，此前曾精準預測Apple多項新推出的產品細節，包括iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR的名稱，還有2018年推出刪除耳機恐的iPad Pro型號等。

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報導指出，「MacRumors」另外在8月4日收到了一條匿名消息，當中也指出擁有方形鏡頭的新iPhone會叫作iPhone 11 Pro，而且消息來源相當穩固，算是增加了這項預測的確定性。

報導表示，若照目前形勢來看，今年Apple推出的3款新機應該會分別命名為，iPhone 11、iPhone 11 Pro以及iPhone 11R，不過離發表還有一段時間，還不能那麼有把握。

外界普遍預期Apple在9月推出的3款iPhone，會有2款高階5.8吋和6.5吋OLED螢幕機型，以及一款低階6.1吋LCD螢幕機型。對於功能和新進展的推測，則包括高階型號搭配3鏡頭、更大的電池與AirPods雙向充電等。

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關鍵字：iPhone,蘋果,Apple

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