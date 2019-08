蘋果新機名稱流出！「iPhone 11 Pro」　搭配3鏡頭、電池更大

▲蘋果新機的可能名稱和功能流出。(圖/翻攝自科技網站「MacRumors」)

記者張靖榕/綜合外電報導

蘋果(Apple)將於9月發表3款新iPhone,這次手機的名稱和功能同樣讓外界矚目。一般預期新手機會被稱作iPhone 11,但一個在推特(twitter)匿名的神祕帳號指出,高階新機可能會命名為iPhone 11 Pro。

根據科技網站「MacRumors」報導,名為「CoinX」的推特神秘帳號,此前曾精準預測Apple多項新推出的產品細節,包括iPhone XS、iPhone XS Max及iPhone XR的名稱,還有2018年推出刪除耳機恐的iPad Pro型號等。

報導指出,「MacRumors」另外在8月4日收到了一條匿名消息,當中也指出擁有方形鏡頭的新iPhone會叫作iPhone 11 Pro,而且消息來源相當穩固,算是增加了這項預測的確定性。

報導表示,若照目前形勢來看,今年Apple推出的3款新機應該會分別命名為,iPhone 11、iPhone 11 Pro以及iPhone 11R,不過離發表還有一段時間,還不能那麼有把握。

外界普遍預期Apple在9月推出的3款iPhone,會有2款高階5.8吋和6.5吋OLED螢幕機型,以及一款低階6.1吋LCD螢幕機型。對於功能和新進展的推測,則包括高階型號搭配3鏡頭、更大的電池與AirPods雙向充電等。

“Pro” for iPhone? Crazy naming schemes over the past few years.