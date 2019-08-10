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iOS 13發布將臨　iOS 12全球升級達88%

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▲蘋果iOS 12今更新！實測iPhone X、8、7 Plus與iPad安裝後效能提升 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲最新數據顯示，已有高達88%的iPhone、iPad及iPod touch設備運行iOS 12 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果稍早更新了iOS版本統計數據，最新數據顯示，已有高達88%的iPhone、iPad及iPod touch設備運行iOS 12，若僅統計近4年來發布的iOS版本，則比率將高達90%。

與iOS 11不同，iOS 12可說是自發布起就一直相當受歡迎，推出後不到一個月就得到50%的升級率，推出短短半年，更新率即突破80%。據9to5Mac報導，截至8月6日，iOS 12的更新率達88%，另有7%用戶仍運行iOS 11，5%用戶則使用更早以前的版本。

據悉，今年2月份時iOS 12的安裝率為80%，而據蘋果於今年1月1日更新的統計數據，當時的安裝率為75%。相較於iOS 11，iOS 12的升級速度能夠達到這麼高，其中一個很重要的原因就是新版本系統對於老設備運行效率的提升，特別是iPhone 5S等較老的設備。

蘋果的下一代行動備作業系統iOS 13預計將於下個月正式上線，目前該作業系統仍處於開發者測試階段。預期iOS 13更新將帶來幾項新功能，包括用戶最期待的暗黑模式及Face ID解鎖速度提升、Sign in with Apple高安全度蘋果登入服務、新版相片瀏覽模式及HomeKit雲端攝影機加密傳輸等功能。

▼已有高達88%的iPhone、iPad及iPod touch設備運行iOS 12（右）；若僅統計近4年來發布的iOS版本，則比率將高達90%（左）。（圖／取自9to5Mac）

▲▼iOS 12更新率。（圖／取自9to5Mac）

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關鍵字：蘋果,iOS 12,作業系統

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