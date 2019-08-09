泡水3年還能用！他河底撈2支iPhone「密碼都是1314」　歸還失主卻被閃瞎

▲潛水員河底撈到2支iPhone，密碼都是1314。



大陸中心／柯振中報導

「2部手機密碼都是1314！」貴州藍天救援隊的翟軻日前在貴陽花溪河訓練時，意外從河底撈到2部3年前遺失的iPhone，多次嘗試解鎖後，成功猜對了密碼，將手機送還給失主；不過，歸還手機時，2名失主卻把他閃瞎了。

綜合陸媒報導，貴州藍天救援隊公共安全潛水隊隊長翟軻日前進行潛水訓練時，在貴陽花溪河底發現了一個防水袋，裡面裝了2支iPhone，上岸後立刻進行除水作業。

除水完畢後，翟軻替iPhone充電，嘗試開機，沒想到真的成功了。不過，翟軻卻發現，2支手機卻有密碼，「我當時一下子就頭大了，沒有密碼就打不開手機，還是還不了失主啊！」



▲2支iPhone在河底沉睡3年，充完電還能打開。



經過多次嘗試，翟軻仍無法猜出密碼，開始聯想「兩部手機放在同一個防水袋裡，又都是蘋果手機，有沒有可能機主是一對情侶？」隨後，他使用「520、1314」等表達愛意的數字來猜，沒想到竟然猜對了，2支iPhone的密碼都是「1314」，「當時感覺運氣好到爆棚了，真是太幸運了！」

隨後，翟軻一翻手機，發現最後的通聯記錄是2016年8月1日，意味著手機已沉在河底超過3年；而手機內部的照片也證實，2名失主是一對情侶。他透過通訊錄聯繫了失主朋友，將手機物歸原主。

失主霍姓女子接到通知，以為是詐騙電話，沒想到竟然真的把遺失的手機尋回了，「真是太神奇、太不可思議了，非常感謝翟軻，也抱歉誤會了他。」

▼2支iPhone的最後通話時間為2016年8月1日。



霍女指出，當時她還是大學生，與男友約會時到了貴陽花溪河，「我們當時自己帶了一個小橡皮艇，想到河裡戲水，因為岸邊沒有存儲物品的地方，男友就把我們兩個人的手機都放進了防水袋裡，掛在脖子上。」

霍女說到，男友當時先上了橡皮艇，但橡皮艇卻立刻翻覆，「他拼命游上了岸，驚魂未定之時，我發現他脖子上掛著的防水袋不見了。」她表示，當時在河邊找了1個多小時，卻沒有找到手機，沒想到3年後能成功尋回。

值得一提的是，翟軻歸還手機時發現，霍女已跟當時的男友結婚，4個月後將迎接新生命。霍女說，她與丈夫會把2支手機當紀念品收藏，日後不會再使用，「最要感謝的就是翟軻，多虧了他，我才會有這樣一段神奇的經歷，才能找回手機，更找回了一些美好的記憶。」

▼當時遺失手機的情侶現在已經結婚了。

