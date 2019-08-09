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先別管AirPower計畫落空　蘋果官網上架多款副廠無線充電板

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▲▼Mophie三合一無線充電板。（圖／取自蘋果官網）

▲Mophie三合一無線充電板。（圖／取自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

自蘋果於3月宣布AirPower的計畫已被正式叫停以來，市面上出現許多替代方案，而蘋果日前則開始在官網上發售多款副廠無線充電設備。

彭博記者古爾曼（Mark Gurman）稍早在推特表示，蘋果於官網獨家販售Mophie的多款多設備無線充電板，包括雙無線充電板以及無線充電板，最高功率皆達7.5W。

▲▼ Mophie的多設備無線充電板（圖／取自蘋果官網）

▲Mophie無線充電板。（圖／取自蘋果官網）

雙無線充電板能以便利方式對相容的Phone 與適用於AirPods的無線充電盒進行充電。使用者可透過充電板的兩個快速充電點與額外的USB-A埠，同時對iPhone及AirPods進行充電，並連接Apple Watch連接線，在台售價為3290元。


另外，三合一無線充電版則能同時為iPhone、AirPod及Apple Watch充電，並未AirPod及Apple Watch都設置了專屬的充電位置。其中，Mophie為Apple Watch設計了一個理想的充電角度，能完美呈現Apple Watch的「夜鐘模式」，而專用的AirPods充電位置則可確保一接觸即開始充電，並且不會遮擋「夜鐘模式」下的手錶螢幕，在台售價為4790元。值得注意的是，Mophie三合一充電板不支援同時為兩台iPhone充電。

除此之外，蘋果官網也獨家推出Belkin BOOST UP的無線充電板供消費者選擇，價錢則在1990元至5290間。

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關鍵字：無線充電,蘋果,AirPower,Mophie

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