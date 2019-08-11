三重工廠外氮氣槽氣體外洩　緊鄰加油站大批消防員戒備

▲三重一處工廠門口的氣體儲存槽發生外洩，消防人員迅速派員趕抵現場協助排除外洩狀況。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市三重區重新路5段上，11日凌晨2時許傳出有氣體儲存槽發生氣體外洩的意外。由於工廠旁就是一處加油站，警消獲報後不敢大意，立即派遣大批人員前往現場拉起封鎖線戒備。

但後來經過檢測，才證實是液態氮儲存槽的氣體發生外洩，由於外洩的氮氣並不會造成立即性的危害，消防人員除了拉出水線戒備外，也聯絡工廠負責人到場協助，最後在凌晨3時許趕抵工廠關閉了儲存槽閥門。

新北市消防局第三救災救護大隊副大隊長李勝傑表示，一開始獲報外洩氣體是可能會發生爆炸的可燃氣體「氫氣」，警消擔心發生嚴重意外，立即加派人力趕往救援，評估現場是否需疏散民眾；經檢測並與廠方人員確認，得知氣體為惰性氣體「氮氣」，不會導致立即性危險，隨即告知附近住戶待在住家內即可，並連絡工廠派員前來做後續處理。

工廠負責人趕抵現場後，立即灑水避免管線結凍再關閉氣閥，負責人表示，現場儲存槽內為液態氮，不會造成立即性的危險，而且關閉前也已經要外洩光了，而會造成氮氣外洩，初判是因氣閥未緊閉所造成，是否為人為疏失抑或是開關故障還要經檢查後再做釐清。

▲▼左側的儲氣槽發生外洩，警消在現場拉起封鎖線。（圖／記者趙永博攝）



▲警消聯繫上工廠人員到場，協助關閉儲氣槽的閥門。（圖／記者趙永博攝）



▲氣體外洩的地點，就在三重這處真空熱處理工廠門口。（圖／記者趙永博攝）