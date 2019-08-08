罰少年跪浴缸內離奇溺死　阿姨遭法院裁定羈押禁見

▲涉嫌殺害少年的阿姨，被法院裁定羈押禁見，被移送時全程以外套遮遮擋頭部。（圖／記者趙永博翻攝）



記者趙永博／新北報導

新北市三重區一名15歲少年，7日凌晨3時許以「跪姿溺斃」在阿姨家的浴缸裡。當時死者的父親正在客廳睡覺，阿姨則在屋外抽菸，但阿姨事後也向警方坦承，有先用童軍繩綑綁，再要求少年跪進填滿水的浴缸，並沒想過要殺他。

7日晚間涉嫌殺害少年的阿姨與父親，被移送至新北地檢署後，阿姨因涉及殺害少年遭檢方聲請羈押，經過2小時的羈押庭，最後法官裁定阿姨羈押禁見獲准，而父親則被無保飭回但限制住居。

事情發生在7日凌晨3時許，三重區一名寄宿在阿姨家的15歲的劉姓少年(從母姓)，因為晚上吵鬧不睡覺，被劉姓阿姨綑綁雙手，罰跪在裝滿水的浴缸內要求冷靜，阿姨隨後離開屋內，去抽菸3分鐘後才回來，卻發現少年溺斃倒在浴缸內，少年雖然即時被送醫搶救，但最後仍不治身亡。

據了解，少年與妹妹、父親一家3口，去年因為遭遇火災等變故，被劉姓阿姨收留在家中。事發當下家中除了劉姓阿姨外，還有少年的父親在客廳睡覺，而父親被警方帶回偵訊時，卻供稱對少年吵鬧和懲罰等行為並不知情，因此被檢警同樣列為涉嫌人帶回偵訊。

檢方7日晚間複訊阿姨及父親後，認為劉姓阿姨涉嫌刑法第286條第3項的對未滿十八歲之人施以凌虐致死罪，罪嫌重大且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。法官經過2小時的羈押庭，在8日凌晨1時許，依殺人罪嫌，裁定劉姓阿姨羈押禁見獲准。

少年的父親原本被檢方諭令以2萬元交保，但由於少年父親無力支付2萬元的交保金，經過協調後，新北地方法院最後裁定父親無保飭回，但必須限制住居，少年父親在8日凌晨由親友陪同離開法院，搭上計程車返回住處。

▲受害少年父親最後被裁定無保飭回，在親友陪同下，搭上計程車離開新北地方法院。（圖／記者趙永博翻攝）