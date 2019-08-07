「油槍插著人就走了」她被噴傻眼　曝加油站員工更白目行徑：整個火都上來

▲女網友遇到加油站遇到白目員工。（示意圖／與本文當事人及地點無關／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

一名女網友在臉書抱怨，加油時遇到員工油槍插著人卻跑去旁邊，直到她被注滿的油噴到大喊「噴出來了」之後，才拿抹布回來擦，還問要不要繼續加，讓她覺得很傻眼。網友看了也認為很扯，「我也遇過」、「我也是，連句道歉都沒有」、「白目」。

原PO於6日在臉書社團「爆怨公社」發文，「小妹我不是奧客，但是事情這樣處理，大家感受如何？」她說，前天晚上去加油，結果看到員工把油槍插著人就走去旁邊，直到她的衣服和腳都被噴到，大喊「油噴出來了」之後，對方才反應過來。

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「加油員拿著抹布把機車上濺到油的地方擦一擦，這時重點來了，加油員忽然『問我要不要加到140』？我轉頭一看已經137了，就回她『跳停就好』，油都噴出來了還加！」原PO表示，穿不到3次的衣服被噴了一攤油，而且味道很重，對方不僅沒有道歉，還問她要不要再加，「我整個火都上來了，若不是趕著去中醫推拿，我一定請她主管出來處理！」

網友紛紛留言，「我也遇過油加到噴了機車和滿地都是，重點是對方居然就這樣把油槍放回去，完全沒打算拿塊布幫忙擦乾淨，也沒任何道歉，最後心不甘情不願拿過來，還是我自己擦的」、「我遇過加油加到爆出來，還跟我說『滿了耶』，連句道歉都沒有的」、「白目這種我一定叫他主管出來，如果連主管都欠教育就再往上」、「油槍放掉人跑到旁邊，無法接受」、「現在的加油員服務態度真的爛，還有顧聊天不管客人的。」