花蓮女戒指「咬手」潰爛　消防隊「動員6人」刻磨機斷戒解危

▲溫姓女士被戒指卡住手指好幾天，手指已部份潰爛、長膿、發出異味，有截指的危險。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名36歲溫姓女士被戒指卡住手指好幾天，6日發現手指情況嚴重，就診醫院因無適合的工具取下，最後轉告溫女向消防隊求救，消防隊動員6人協助以刻磨機磨斷戒指，最後順利取下保住溫女手指。

家住花蓮瑞穗鄉鶴岡村的一名36歲溫姓女士戒指卡住手指數日，今早發現手指情況惡化，擔心手指不保趕緊前往玉里榮民醫院求救。玉里榮民醫院發現其情況嚴重，手指已部份潰爛、長膿、發出異味，卻又因戒指為鋼戒，材質堅硬，缺乏適當器具處理，玉里榮民醫院迅速告知溫姓女士前往玉里消防隊求救。

▲▼消防隊員以小型刻磨機磨細切斷，最後再以尖嘴鉗將其扳開、拔除。





溫姓女士到達玉里分隊後，在具有拆除戒指經驗的小隊長王文虎指揮下，動員隊員5人再加上1名替代役男，先使用小型鐵片插入戒指下方，保護溫姓女士手指，再以小型刻磨機磨細及切斷其戒指結構。其間為防止作業中碎片傷害溫姓女士，隊員使用生理食鹽水沖洗並降溫防止燒傷，經過約20分鐘破壞戒指主要結構，最後再以尖嘴鉗將其扳開、拔除。



救援隊員檢查溫姓女士手指，發現戒指已造成一環狀深度0.5cm傷口，立即以生理食鹽水沖洗、清理傷口並使用紗布覆蓋避免感染，並建議溫姓女士把握時間，迅速前往大醫院進行搶救，最後溫姓女士不斷的感謝消防人員助其脫困，隨後由家屬帶離送醫。

▲戒指深陷已造成0.5公分傷口，移除後由家屬送醫院治療。



消防分隊表示，溫姓女士戒指為寬版鋼戒，無法以一般小型破壞剪剪斷，且因卡住時間過長，戒指深深卡入肉中，造成手指腫脹、化膿、有潰爛情形；加上操作空間極小，是相當棘手的任務，所幸分隊備有小型刻磨機及鑽石切片，得以順利將鋼戒切斷、移除。



花蓮縣消防局局長林文瑞表示，戒指或其他物品卡在手指上，超過8小時可令組織、神經線及血管壞死，由麻痺、疼痛變成失去感覺，當手指完全發黑時，更有截肢的危險。如有卡住拔不下來的情形，應盡早冰敷減少腫脹，並使用潤滑液體嘗試摘除，如無法順利脫除時，不可強行脫除易造成二度傷害，應盡速就醫處理。