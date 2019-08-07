「葉門將軍」擄寂寞芳心！傻婦捧24萬匯情郎遭勸…愛情夢心碎醒了

▲竹南警方火速趕往郵局，成功阻止巫女被詐騙24萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名50歲的巫姓婦人，日前在網路通訊軟體上，認識1名自稱為「葉門將軍」的男子，因男子不時噓寒問暖，擄獲巫婦寂寞芳心，並先後向巫婦借了近24萬元；巫女被愛沖昏頭，捧著現金前往郵局欲匯款轉帳，行員發覺有異，通知警方到場處理，才把沉睡中的巫女喚醒，阻止了一場詐騙遊戲。

竹南警方表示，6日下午1時45分，接獲竹南郵局曾姓行員報案，指稱有民眾持新臺幣23萬9100元欲匯款至香港中國銀行，疑似遭詐騙，竹南所警員楊翊珊、林榜鴻立即趕往現場。經員警初步了解，巫女利用通訊軟體，認識一名自稱為「葉門將軍」的男子；巫女禁不住男子於網路上噓寒問暖，扮無微不至的暖男，因而深信不疑有他。

▲竹南警分局長張文川（左一），親自到郵局頒發感謝狀，感謝行員報警，成功阻止詐騙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據警方了解，近日該名男子辯稱，因葉門政府規定領取退休金前須先支付美金7550元，但因金額龐大，欲先向巫女借款，巫女陷入愛裡、被沖昏頭，立即前往郵局匯款，經員警耐心為其解說，詐騙集團慣用的詐騙手法並提供民眾受詐騙之真實案例向其解說，巫女終於恍然大悟。

竹南警分局長張文川，7日上午至竹南郵局頒發感謝狀，感謝金融機構阻詐並報警處理，成功有效阻絕民眾受騙。張也呼籲民眾，遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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