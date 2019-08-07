　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「葉門將軍」擄寂寞芳心！傻婦捧24萬匯情郎遭勸…愛情夢心碎醒了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲竹南警方火速趕往郵局，成功阻止巫女被詐騙24萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹南警方火速趕往郵局，成功阻止巫女被詐騙24萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名50歲的巫姓婦人，日前在網路通訊軟體上，認識1名自稱為「葉門將軍」的男子，因男子不時噓寒問暖，擄獲巫婦寂寞芳心，並先後向巫婦借了近24萬元；巫女被愛沖昏頭，捧著現金前往郵局欲匯款轉帳，行員發覺有異，通知警方到場處理，才把沉睡中的巫女喚醒，阻止了一場詐騙遊戲。

竹南警方表示，6日下午1時45分，接獲竹南郵局曾姓行員報案，指稱有民眾持新臺幣23萬9100元欲匯款至香港中國銀行，疑似遭詐騙，竹南所警員楊翊珊、林榜鴻立即趕往現場。經員警初步了解，巫女利用通訊軟體，認識一名自稱為「葉門將軍」的男子；巫女禁不住男子於網路上噓寒問暖，扮無微不至的暖男，因而深信不疑有他。

▲竹南警分局長張文川親自到郵局頒發感謝狀，感謝行員報警，成功阻止詐騙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲竹南警分局長張文川（左一），親自到郵局頒發感謝狀，感謝行員報警，成功阻止詐騙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據警方了解，近日該名男子辯稱，因葉門政府規定領取退休金前須先支付美金7550元，但因金額龐大，欲先向巫女借款，巫女陷入愛裡、被沖昏頭，立即前往郵局匯款，經員警耐心為其解說，詐騙集團慣用的詐騙手法並提供民眾受詐騙之真實案例向其解說，巫女終於恍然大悟。

竹南警分局長張文川，7日上午至竹南郵局頒發感謝狀，感謝金融機構阻詐並報警處理，成功有效阻絕民眾受騙。張也呼籲民眾，遇到網友要求借錢或投資時務必提高警覺，最好秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

【更多新聞】

►颱風前搶收！白沙屯海邊野蚵遍沿岸　漁民「不無小補」樂翻天

►影／苗栗最衰路燈桿！一週被撞斷2次　公所「還是移走好了」

►苗栗酒駕新制上路！首月強力取締253件酒駕　9乘客「連坐一起罰」

ET快訊
獨／知名牛仔褲營運長「網愛」好友嫩妻！鹹濕對話流出：妳的O真
獨／郭台銘8月底決定是否參選　「郭柯結盟」要贏韓國瑜5-10
利奇馬海警延後17:30發布！「最新路徑出爐」周四上午發陸警

關鍵字：葉門將軍,詐騙集團,24萬,苗栗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2歲男童「只穿尿布」開門逃家200公尺　路人公車站撿到奔警局

「葉門將軍」擄寂寞芳心！傻婦捧24萬匯情郎遭勸…愛情夢心碎醒了

「小小海巡體驗營」超夯上萬人報名　海巡署急加場

3歲童開電梯遭惡霸犬咬傷　真正原因竟是「雞蛋糕」太香惹的禍

獨／牛仔褲大王營運長曖昧哥兒們嫩妻　大搞視訊網愛：妳的O真好看

情變遭前男友討借款！「鍋具女王」菲姐淚崩反擊　2連勝免還1125萬

烏石港出海...漁船載6人失聯3天！家屬急壞　海巡署初步研判：可能整艘沉沒

新魚出沒請愛惜！老司機論壇PO「15歲幼齒魚訊」　網路警察發現G了

新莊咬傷男童是「惡霸犬」　非農委會公告六大惡犬…僅開罰3千元

趁停電搶阿嬤！嫌扯金項鍊失手「3小時遭逮」　嬤驚：要錢講就好

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

2歲男童「只穿尿布」開門逃家200公尺　路人公車站撿到奔警局

「葉門將軍」擄寂寞芳心！傻婦捧24萬匯情郎遭勸…愛情夢心碎醒了

「小小海巡體驗營」超夯上萬人報名　海巡署急加場

3歲童開電梯遭惡霸犬咬傷　真正原因竟是「雞蛋糕」太香惹的禍

獨／牛仔褲大王營運長曖昧哥兒們嫩妻　大搞視訊網愛：妳的O真好看

情變遭前男友討借款！「鍋具女王」菲姐淚崩反擊　2連勝免還1125萬

烏石港出海...漁船載6人失聯3天！家屬急壞　海巡署初步研判：可能整艘沉沒

新魚出沒請愛惜！老司機論壇PO「15歲幼齒魚訊」　網路警察發現G了

新莊咬傷男童是「惡霸犬」　非農委會公告六大惡犬…僅開罰3千元

趁停電搶阿嬤！嫌扯金項鍊失手「3小時遭逮」　嬤驚：要錢講就好

台南新營地區土石方場　非法貯留廢水臭味四溢被查獲

利奇馬颱風來襲　太平山遊樂區8日中午12時起預警休園

糊塗媽午覺醒來報警「2歲女兒不見了」　幾分鐘後在車上找到遺體

七夕情定福州❤️！「愛在第一家園」集體婚禮曝光　兩岸30對佳偶步紅毯超閃

陳芳語被酸硬擠事業線！　「高EQ神回覆」展現天然呆

慶富案真相未明　國民黨團籲檢調勿「遇到高層就轉彎」

50萬杯拿鐵的消費力！打卡熱點貨櫃星巴克　營業額創全台門市之冠

不老朋友街舞秀 　高鐵台南站鍋碗瓢盆打擊樂快閃吸睛

「英仙座流星雨」極大期8/13登場！肉眼可看、每小時最多110顆

Dappei／連梅根都愛！4種氣質超好的「襯衫裙」穿法一定要學

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

女車主急報案「4片玻璃被偷了」..

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

刷撿到的悠遊卡買奶茶　一杯變3..

即／出電梯比特犬撲來　母子送醫

3歲女慘死噴槍下！生父「通聯紀..

酒店妹每月爽收包養費40萬　再..

情人節夜唱整晚　男大生恍神飄移..

宿舍傳出「咿咿啊啊」　名校女假..

高雄逆子討不到800元！推倒輪..

快訊／宜蘭頭城凌晨爆「殺妻血案..

東吳183天菜PO前女友影片1..

92歲翁撞死闖紅燈兄妹！家屬崩..

桃園工地幫浦車斷管　24歲新婚..

新竹男獲賠百萬離婚　「前妻生了..

更多熱門

相關新聞

男欲看國中生迷片　遭惡意連結鎖哀鳳勒索

警方表示詐騙集團利用iPhone「設定登入Apple ID方式」以免費情色連結分享、徵求新遊戲試玩人員的方式，誘導民眾將手機原本的Apple ID帳號登出，誘騙民眾登出自己的帳號，這時歹徒會開啟「尋找我的iPhone」功能鎖定被害人手機，詐騙集團藉此向使用者勒索新台幣數千元不等的費用。

苗酒駕新制取締253件　9乘客連坐罰

女高校生上學前性交易還招待同學

藥頭警察當街追逐　駕車追人贓俱獲

苗栗男手臂捲入製麵機！痛苦求救

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自戕

刷撿到的悠遊卡買奶茶　一杯變3000

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘死

茵聲不約她！木星走心：我宣布退團

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面