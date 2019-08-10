DIY衣櫃「自動分解」一片片碎布掛在鐵架！她傻眼：2年前買的　釣出一堆苦主

▲原PO對於衣櫃的現況相當傻眼。（圖／翻攝爆怨公社）

記者林昱萱／綜合報導

這未免有點太誇張了吧！一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，2年前在某購物網站買了DIY衣櫃，怎料前兩個月竟然發現，衣櫃已經自動分解了，讓她相當傻眼，而不少網友看到後也紛紛留言表示，「都會自動分解啊，我已經自動分解很多個了」、「再過幾個月它就不見了」。

原PO表示，「這是2017年6月在XX買的組合衣櫃，今年過年前有發現它裂了，沒去理他，前兩個月發現它竟然自動分解了，整個傻眼 。」此外，從照片可見，原先藍色的衣櫃竟然碎裂成多塊，一片片有如破布般掛在鐵架上，讓原PO相當傻眼，忍不住上網詢問網友，「請問有人遇過這種狀況嗎？」

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貼文一出，立即引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「我也買過這種材質的電風扇套，沒使用過，半年後要使用，一拿出來全是粉抹...一碰就碎！」、「我已經自動分解好幾個了」、「我的比你慘，某天白天下班發現傾斜，經過1-2晚骨架就東倒西歪，但太慘了沒拍照，趕快拆一拆，出門選購衣櫥」。

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