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IMF報告打臉美國財政部：中國幾乎沒有干預人民幣匯率

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▲▼GDP，人民幣。（圖／CFP）

▲美國總統川普曾在推特批評中國操縱匯率。（圖／CFP）

記者丁維瑀／綜合報導

美國財政部5日將中國列為「匯率操縱國」，總統川普9日還揚言，可能取消原定9月的美中貿易談判。然而，國際貨幣基金組織（IMF）9日報告指出，人民銀行是否進行外匯干預，這方面幾乎沒有證據；說法等同打臉美財政部。

《路透社》報導，根據IMF於9日的報告評估，人民幣與中國的經濟基本面呈現一致；IMF一名官員甚至鼓勵，中國追求更靈活的匯率。IMF中國部主任丹尼爾（James Daniel）表示，評估中國經濟政策後發現，2018年人民幣匯率沒有明顯高估或低估。

IMF本身對於人民幣的看法，與大股東並不一致。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）正尋求與IMF接觸，希望「修正」北京現階段措施導致的不公平貿易優勢。丹尼爾則拒絕透露，IMF如何回應這個要求，「我們與美財政部正在就相關問題進行討論。」

IMF報告指出，隨著與美國的貿易戰局勢惡化，可能危害中國經濟與金融穩定的情形，因此有必要提出新的財政刺激措施。丹尼爾說明，川普有意在9月1日對價值3000億美元中國商品徵收10％關稅，或許會造成經濟增長率下降0.3個百分點。

丹尼爾表示，提高匯率靈活程度，有機會幫助中國應對外部壓力，IMF正向中國施壓，促進經濟方面的結構性改革，包括對外國企業開放更多窗口，減少政府在部分產業中的角色，除了符合中國自身利益，也對全球經濟有益處；這些目標實際上也是川普政府追求的。

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關鍵字：IMF,人民幣,北美要聞

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