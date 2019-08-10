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「面露微笑還比讚」…梅蘭妮亞po槍案孤兒合照惹眾怒　教授痛批「噁心下流」

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▲▼梅蘭妮亞推特照。（圖／翻攝自Twitter／Melania Trump）

▲梅蘭妮亞面帶微笑抱著嬰兒，川普在一旁比讚。（圖／翻攝自Twitter／Melania Trump）

記者張方瑀／綜合報導

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）9日在推特上po出和總統川普，一起前往德州艾爾帕索（El Paso）探視槍擊案傷患的照片。其中一張梅蘭妮亞微笑抱著一名父母在槍案中身亡的孤兒，川普也笑著比讚的照片，引起民眾不滿，抨擊兩人毫無同情心。更諷刺的是，梅蘭妮亞在前往當地探視之前，推特從未發過任何有關這起槍擊案的推文。

這名出生才2個月的嬰兒安肯多（Anchondo），他的父母在艾爾帕索地槍擊案中，為了保護他，雙雙身亡中彈身亡。根據CNN報導指出，嬰兒的父親安德烈（Andre Anchondo）在槍擊第一時間擋在他的太太前面，立刻中彈身亡，母親喬丹（Jordan Anchondo）則緊緊地用雙臂護著孩子，最後也不幸犧牲。而安肯多僅有手指骨折，目前也已出院。

除了安肯多外，安德烈和喬丹還留下了兩名分別才5歲和２歲的孩子。喬丹的姑姑哭著向記者表示，「孩子送進醫院時，全身都是喬丹的血，他們為了保護孩子犧牲了自己。」

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▲▼梅蘭妮亞推特照。（圖／翻攝自Twitter／Melania Trump）

▲梅蘭妮亞推特。（圖／翻攝自Twitter／Melania Trump）

然而，就在川普與梅蘭妮亞到訪醫院時，安肯多盛裝打扮，穿著牛仔襯衫、打著紅色領結，和笑容滿面的總統與夫人合照，而一旁則站著他的叔叔蒂多（Tito Anchondo）。蒂多告訴當地媒體《艾爾帕索時報》（El Paso Times），他跟安肯多的父親都是川普的支持者，他們一家總是和川普站在一起，「我也想和總統分享我哥哥英勇犧牲的故事。」

不過大部分的民眾仍對川普與梅蘭妮亞的「微笑」及「手勢」感到憤怒，紛紛在推文底下留言「你們真的病了」、「這是我看過總統夫人最燦爛的微笑」、「對著受害者微笑，你們看起來就像反社會份子」。就連醫院的護理人員、醫生也都表示，這張照片真的缺乏同理心。

耶魯大學政治系講師、《大西洋》雜誌特約記者伍德（Graeme Wood）也以「川普艾爾帕索的照片可憎、下流」（Trump’s El Paso Photo Is Obscene）為題，撰文批評。伍德認為，一張照片勝過千言萬語，「這孩子迷茫的眼神，比嚎啕大哭更令人崩潰。」

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