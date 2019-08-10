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迎戰匯率貶「破7」　人行政策報告：推高質量發展化解風險

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▲▼大陸人民銀行,央行,人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲中國人民銀行發布第二季貨幣政策報告。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

人民幣兌美元匯率連日走貶，中國人民銀行（大陸央行）昨（9日）晚發布新版的貨幣政策報告，表示將進一步實現「六穩」，並以供給側結構性改革的辦法穩需求，在推動高質量發展中防範化解風險。

受中美貿易戰、美國對華加徵關稅影響，近日來人民幣兌美元中間價連續7日下調，最新價格昨日報7.0136，連2日「破7」，目前即期匯率在岸價、離岸價分別報7.0623、7.0962。

▲▼人民幣 。（圖／CFP）

▲防範風險仍是大陸貨幣政策的主旋律 。（圖／CFP）

面對內外環境的嚴峻考驗，人行發布《2019年第二季度中國貨幣政策執行報告》，提到要從保持定力、精準發力、深化利率市場化改革、堅守底線四個方面，為實現六穩和經濟高質量發展，營造適宜的貨幣金融環境。

報告首先強調，2019年上半年，中國經濟增長保持韌性，繼續運行在合理區間。結構調整繼續推進，總供求基本平衡，消費、投資增勢平穩，貿易順差同比有所擴大，物價和就業形勢保持穩定。但「內外部不確定不穩定因素有所增加，經濟仍存在下行壓力。」

為迎戰複雜嚴峻的內外部形勢，人行提出要按照黨中央部署，堅持穩中求進的工作總基調，一是保持定力，有效應對國內外不確定因素影響。包括緩解銀行信貸供給面臨的流動性、利率和資本約束，以及引導市場利率整體下行等。

再來，人行將加大對實體經濟的支持力度、推進金融供給側結構性改革，並完善人民幣匯率市場化形成機制。推進貸款利率「兩軌合一軌」，完善市場化的利率形成、調控和傳導機制等。最後，於堅守底線，防範化解重大金融風險上，人行表示，將全面依法依規，有針對性地完善再貼現、常備借貸便利、存款準備金和流動性再貸款四道防線，防範化解中小銀行流動性風險，防範道德風險，有效維護市場穩定，切實防範風險外溢。

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關鍵字：人民幣,中美貿易戰,人民幣兌美元中間價,破7,人民銀行,大陸央行

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