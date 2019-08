美駐港官員會見黃之鋒…小孩姓名遭起底　美國務院：停止危險報導

▲黃之鋒會見美駐港官員。(圖/翻攝自黃之鋒臉書)



記者丁維瑀/綜合報導

美國駐港澳總領事館政治部主管伊迪(Julie Eadeh)6日與香港民主運動人士黃之鋒等人會面,隨後親中港媒報導此事,文中列舉伊迪與老公的家庭背景。對此,美國國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)先前指責中國是「流氓政權」,10日又推文表示,這些報導已從不負責任轉變成危險,必須停止。

Official Chinese media reports on our diplomat in Hong Kong have gone from irresponsible to dangerous. This must stop. Chinese authorities know full well, our accredited consular personnel are just doing their jobs, just like diplomats from every other country.