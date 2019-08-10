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美國「2槍擊案31死」才過6天　白人少年「全副武裝＋百發子彈」逛超市

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▲▼俄亥俄州酒吧槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國超市及酒吧日前分別發生重大槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國日前在短短24小時內連續發生兩2起重大槍擊案，一共造成31人死亡。不料，美國密蘇里州（Missouri）又有一名年輕白人男子「全副武裝」逛超市，引起顧客恐慌。警方隨後逮捕男子，他將面臨二級恐怖威脅的罪名。

綜合外媒報導，春田巿（Springfield）一間沃爾瑪超市8日發生恐慌事件，20歲的安得烈切科（Dmitriy N. Andreychenko）在下午4時左右進入超市，但他身著類似軍裝，手拿步槍、手槍和100發子彈，幾乎是全副武裝的逛超市。

由於安得烈切科的裝備太過危險，他甚至拿著手機進行拍攝，讓超市經理第一反應按下警鈴，疏散所有顧客並報警。安得烈切科一度想從緊急通道離開，但被一名帶著佩槍休假的消防員制伏，最後被趕到現場的警方逮捕。所幸，安得烈切科並未開槍，也沒有任何人受傷。

一名員警盧卡斯（Mike Lucas）表示，目前還在調查安得烈切科的動機，但顯然他並不是要為超市內的任何人帶來安慰或和平，「說實話，他還能活著是很幸運的」。接下來安得烈切科恐怕要面臨二級恐怖威脅的罪名。

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關鍵字：美國,Missouri,槍擊案,白人,掃射,Dmitriy N. Andreychenko,步槍,手槍,北美要聞

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