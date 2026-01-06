從宮廷畫作到潮流單品　FILA × 故宮聯名打造馬年時尚新風貌

▲FILA攜手國立故宮博物院首度推出聯名系列，將乾隆帝鍾愛的《百駿圖》轉化為時尚服飾設計。（FILA提供，下同）

聯名系列年年有，但能把國立故宮博物院典藏鉅作轉化為運動時尚，並成功穿進日常生活的案例並不多見，國際運動時尚品牌FILA在2026年初首度攜手國立故宮博物院，取材清代宮廷畫師郎世寧經典名作《百駿圖卷》及《畫愛烏罕四駿卷》，將畫中神態各異、氣韻生動的駿馬意象，轉化為兼具文化深度與潮流感的聯名服飾系列。

特別的是，郎世寧與FILA同樣源自義大利，這場橫跨三百年的藝術相遇，也被視為義大利美學在不同時代的延續與對話。FILA×故宮聯名系列，不僅是一次品牌合作，更像是一場文化與時尚的時空接力，成為2026年早春備受矚目的穿搭話題。

《百駿圖卷》為清代乾隆皇帝所鍾愛，畫中百匹駿馬或奔馳、或休憩、或回望，各具姿態與性格，象徵盛世氣象與多元並進的精神。適逢生肖馬年，駿馬所代表的行動力、突破與向前奔跑的意象，也與現代生活節奏不謀而合，FILA透過設計語彙，將歷史美學重新注入當代日常，讓文化以更貼近生活的方式被看見。

在本次聯名系列中，最具視覺張力的單品非獵裝外套莫屬。男款外套取材自《畫愛烏罕四駿圖卷》，將駿馬神韻融入剪裁與細節設計，兼顧實穿機能與造型層次；女款外套則以《百駿圖卷》為主題，透過印染設計搭配俐落版型，融合都會感與戶外風格，無論日常或正式場合皆能輕鬆駕馭。

百駿T恤則以現代染印技法重塑畫作氛圍，並加入金色扣環、口袋等復古細節，讓藝術自然融入日常穿搭。聯名襯衫同樣展現設計巧思，男款將百駿圖元素融入口袋巾設計，女款則透過挺版剪裁、金扣與領巾意象點題，兼具優雅氣質與時尚張力，適合商務與重要場合穿著。

配件方面，聯名精品馬鞍包被視為本系列最具收藏價值的單品。包款以百駿圖意象延伸設計，半月型輪廓搭配滾邊細節，線條俐落、包型立體，兼顧收納機能與造型辨識度。馬鞍包作為近年回歸的經典包型，早已成為時尚人士與商務族群的愛用款，無論搭配獵裝外套或百駿 T 恤，都能為整體造型加分。

FILA×故宮聯名系列目前已於FILA指定專櫃門市與官方網站限量上市，從服裝到配件一次到位。讓藝術文化真正走進日常生活，也讓潮流不只是好看，更多了一層文化深度，馬年前夕，為新年穿搭帶來全新靈感。詳情請上https://m.fila.com.tw/5DGgC