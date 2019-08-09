80歲嬤拿鐮刀偷7顆高麗菜！檢依「加重竊盜罪」起訴　地院逆轉判無罪

▲阿嬤拿鐮刀偷7顆高麗菜，法官判無罪（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林一名80歲老阿嬤，1月間拿鐮刀到被害人的菜園偷摘7顆高麗菜，被發現後報警處理，檢方依加重竊盜起訴。近日雲林地院審結，法官王子榮認為這樣的惡性輕微卻因為帶了鐮刀變成加重竊盜，法定刑最少是6個月以上，縱使被告因為年邁而可以減刑，經減刑後仍過重，最後判處免刑。

王子榮認為，說穿了就是貪圖農田裡的高麗菜，也見四下無人所以起心動念，才會下田去割取，數量上只有7 顆高麗菜，頂多就是幾頓粗茶淡飯、可以稍微溫飽而已，不可能是要拿去轉賣，經減刑後最低也只能處以3 個月有期徒刑的刑度，這雖然是可以易科罰金的刑度，但以一天1000元的易科罰金標準來說，等於被告必須付出9 萬元才能脫離刑事程序，7 顆高麗菜要付出這麼高的代價，兩者對比顯然不成比例。

未扣案之鐮刀1 把，固然屬被告供其本案使用之物，但其實都是隨處可購買到的一般民生用品，非屬違禁物或應義務沒收之物，若不宣告沒收，不致於對社會危害產生實質重大影響。

王子榮審酌年邁的被告，一來並沒有什麼經濟收入，平常生活可能就是仰賴著老農津貼度日，二來要如何面對後續的刑事執行，這都不免令人憂慮，而被告不僅僅只有年邁而已，當其進來法庭時，是坐著輪椅進來，行走的能力因為其膝蓋宿疾而幾乎喪失，眼睛也因為眼疾而只能微睜，在訊問的過程中，被告也不斷的啜泣。

王子榮認為處罰和犯罪情節顯不相當外，被害人也沒有任何追究意思，即便蒙受損失，也希望能原諒被告，這份寬容確實難得，所以本件確實有情輕法重，其所為犯行在客觀上已足以引起一般同情，顯可憫恕，依刑法第61條第2款規定，免除其刑。

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