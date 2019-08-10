影／手搖飲統獨表態引發網戰　蔡英文：「中國要收手」勿害人害己

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

兩岸手搖飲引發的統獨之戰越演越烈！繼香港一芳水果茶表態「一國兩制」後，又傳出迷客夏在官方微信自稱來自「中國台灣台南」，惹得台灣網友怒嗆拒喝。總統蔡英文也對此發表看法，他說「中國政治介入商業與政治介入經貿，這些事情其實是害人害己，那我也呼籲中國及時收手，不要再這樣子干預商業跟那個經貿的這些交往」。

▲總統蔡英文。（圖／記者賴君欣攝）

▲總統蔡英文對網友發起拒喝活動發表看法。（圖／記者賴君欣攝）

繼一芳台灣水果茶的風波後，CoCo都可、迷客夏和貢茶也紛紛表態，大苑子稍早還在微博強調「大苑子源自中國台灣」，鹿角巷表示「中國台灣，中國香港」，這些表態的手搖飲粉專也被網友留言灌爆，讓台灣網友一片譁然，紛紛喊起拒喝行動當作教訓。

對此，蔡英文總統也發表看法，他提到「這一類的事情最重要的根源還是在中國的當局，是需要負責任的一方，那中國以政治介入到很多商業，甚至到很多的經貿的活動，這已經是眾所皆知的事情，而且越來越劇烈，這也是為什麼各國對中國都戒慎、恐懼，甚至有些都採取了抵制的措施」。

蔡英文說「中國政治介入及商業與政治介入經貿，這些事情其實是害人害己，那我相信我們大家都可以看得很清楚，那我也呼籲中國及時收手，不要再這樣子干預商業跟那個經貿的這些交往」。