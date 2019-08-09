戶外教學跳躍弄傷膝蓋　校長挨告業務過失傷害…檢不起訴

▲桃園市某國中去年辦理露營戶外教學活動，男學生弄傷膝蓋，家長怒告校長過失傷害。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某國中去年4月舉辦露營戶外教學，陳姓學生進行跳躍活動時，發現左膝蓋疼痛，當時曾請校護冰敷治療，但陳生返校後一直有疼痛感，家長帶至醫院檢查發現是左膝後側半月板破裂，家長提告沈姓校長涉嫌業務過失傷害；檢方認為，事發後學校依規定為學生安排醫護，學生無開放性傷口，外觀上難認受傷程度，沈姓校長無明顯業務過失，檢方偵結予以不起訴處分。

檢警調查，桃園市某國中去年4月26、27日辦理七年級學生赴苗栗某樂園露營校外教學，陳姓男學生當時與班上同學進行跳躍活動時，左膝蓋扭了一下，突感疼痛暫停，同學曾扶持至護理站緊急冰敷治療，後來詢問陳生是否能繼續參與活動時，陳生說「可以」，所以進行露營後續相關活動。

但後來，陳生仍感到左膝疼痛，家長帶至醫院檢查，醫院檢查出陳生左膝關節外側後方半月板破裂，家長認為負責綜理全校業務之沈姓校長有業務過失傷害之嫌，因而向警方提告。

檢方傳喚包括林姓學務主任、江姓導師作證，2人都聲稱事發後曾引導至護理站冰敷治療，也曾聯繫給家長說明陳生左膝蓋有疼痛狀況，但經過陳生自己確認，後來還是繼續參加第二天露營活動；檢方根據醫院出具診斷證明，依據診斷證明陳生受傷為「左側膝部外後側半月板破裂」，受傷當時無開放性傷口，外觀上難以辨認受傷程度，難認沈姓校長有何應注意而未注意之過失，犯罪嫌疑不足下，檢方偵結予以不起訴處分。

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