利奇馬颱風來勢洶洶　石門水庫調節性放水

▲利奇馬颱風來勢洶洶，北水局進行石門水庫調節性放水。（圖／北水局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

利奇馬颱風來勢洶洶！北區水資源局指出，北水局除已完成各供水系統及閘門設施操作測試外，預計於6日下午2點進行石門水庫調節性放水預降水位，以最嚴謹整備態度維護水庫安全；又，中庄調整池接近蓄滿，如石門水庫進行防洪排砂操作，可適時啟動備援供水。

北水局局長江明郎表示，石門水庫截至6日8時，水位242.97公尺，蓄水量約1億8,000萬立方公尺，已控留約1,900萬立方公尺防洪空間。因應利奇馬可能增強為中度颱風，預估將為石門水庫帶來豐沛雨量，除了強化各項防汛整備作業外，目前亦已先採加大發電方式放水，並預計於今日下午2時開啟排砂隧道加大放水，以因應未來降雨預測增加水庫防洪空間。

▲利奇馬颱風來勢洶洶，北水局進行石門水庫調節性放水。（圖／北水局提供）

北水局表示，依氣象資料研判，利奇馬持續往台灣東北角襲來，颱風外圍水氣於7日開始影響台灣，9日將最接近北部區域，北水局除已完成各供水系統及閘門設施操作測試外；又，中庄調整池接近蓄滿，如石門水庫進行防洪排砂操作，可適時啟動備援供水，另已與翡翠水庫及第十河川局建立視訊聯繫機制，將隨時透過橫向聯繫維持水庫下游大漢溪及淡水河安全水位，並確保大台北及桃園地區供水穩定。