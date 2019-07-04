免受塞車苦！　「石門水庫藍色公路」直達新溪口吊橋

▲水庫水情達標，桃市推出暑期「石門水庫藍色公路」直達新溪口吊橋行程。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園復興區是桃園唯一的山地區，秀麗的風景，遠近馳名。市府觀旅局4日指出，謝謝老天，今年雨水豐沛，水庫水情正好，特別在今年暑假推出「藍色公路」遊程，遊客只要從石門水庫搭遊艇走水路，就可輕鬆直達新溪口吊橋，不需經台7線塞車，漫長的山路及等待接駁，即可輕鬆遊。

▲「石門水庫藍色公路」直達新溪口吊橋，觀旅局長楊勝評歡迎民眾來此輕鬆遊。（圖／觀旅局提供）



觀旅局長楊勝評表示，溪口台地位於大漢溪上游，因為河道淤積，須水庫水位至少達240m以上始得行駛，今年雨水豐沛，特別啟動藍色公路行程，民眾可從「大壩碼頭」或「阿姆坪碼頭」搭船直達新溪口吊橋。

▲新溪口吊橋週邊風景優美。（圖／觀旅局提供）

「大壩碼頭」現場旅客達15人即可出發（票價400元），「阿姆坪碼頭」現場旅客達10至15人即可出發(原票價400元，特價300元)，遊客可觀賞龍珠灣、阿姆坪生態園區、薑母島…等沿岸景色，還可以順道在石門水庫周遭餐廳享用活魚餐！

▲新溪口吊橋全長303公尺，是全台最長的懸索橋。（圖／觀旅局提供）



今年受到石門水庫水情正好之賜，加上新溪口吊橋開放雙向通行，趁著今年暑假與客運業者、遊艇業者、桃園市復興區公所合作推出暑期假日限量「石門水庫藍色公路」套裝行程，內含台灣好行石門水庫線一日券、石門水庫大壩遊艇來回船票、新溪口吊橋門票，優惠價455元（原價550元），並附贈精美禮物，不僅方便，更加優惠。購買套票的民眾。

▲桃市推出暑期「石門水庫藍色公路」直達新溪口吊橋行程。（圖／觀旅局提供）

直接於中壢站搭乘台灣好行石門水庫線至「石門水庫大壩碼頭」，逕搭遊艇前往新溪口吊橋。活動自7月13日起至9月1日止(每周六日)，開放10:00、13:00船班限量預購，有興趣的民眾可於7月8日起於KKDAY售票網預訂，詳細資訊可至KKDAY網站查詢。