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華為「鴻蒙」正式亮相！分析師：要在陸以外超越Android　是一項艱鉅的挑戰

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▲華為在開發者大會上正式發佈鴻蒙操作系統。（圖／翻攝自「央視新聞」微信公眾號）

▲華為在開發者大會上正式發佈鴻蒙操作系統。（圖／翻攝自「央視新聞」微信公眾號）

記者王曉敏／綜合外電報導

華為周五（9）在開發者大會上，揭開了旗下傳聞已久的操作系統鴻蒙的面紗，向將來取代Google的Android系統邁出一大步。華為有望能透過鴻蒙系統逐步減少對美國技術的依賴，並確保其快速增長的智慧型手機業務能在美國的打壓下存活。不過Counterpoint Research研究主管沙哈（Neil Shah）表示，雖然華為在中國大陸規模龐大，但要達到並超越Android的服務整合及應用質量，仍是一項艱鉅的挑戰。

華為消費者業務執行長余承東在開發者大會上表示，鴻蒙是為「物聯網」開發的作業系統，一開始這款開源軟體將會跳過智慧型手機，並於2020年前被整合至汽車、手錶及PC等所有領域，耳機及VR眼鏡也會緊隨其後。余承東也指出，華為正考慮在即將推出的旗艦產品Mate 30上運行該系統。

「因為我們支持Google的Android生態系統，我們將優先考慮推出運行Android系統的智慧型手機。如果我們不能使用Android，我們將可以快速切換至鴻蒙系統。」余承東說：「若不是因為貿易戰，我們很可能因出貨量成為世界上最大的供應商之一。」

為應對針對華為生產設備的技術制裁，華為開發出鴻蒙系統，作為努力開發出替代產品的重要組成部分。先前彭博曾報導，白宮推遲了美國企業恢復向華為銷售產品許可的決定，這凸顯了供應的不可預測性。華為如今正處在北京及華府間敏感貿易談判的中心，無論貿易談判將發揮怎樣的作用，美國總統川普祭出的限制手段，幾乎扼殺了華為超越三星，成為全球最大智慧型手機製造商的目標。

沙哈表示，雖然華為的操作系統可能能在中國大陸市場上表現良好，但任何要在全球推翻Google Android系統的計劃都將是艱難的。「華為在中國大陸擁有雄厚的資金及龐大的規模，可以在國內市場實現取代Android的目標，但要在中國大陸以外的地方達到Android的服務整合及應用質量，將是一項艱鉅的任務。」

不過華為對此似乎相當有信心，余承東說，「我們的鴻蒙系統比Android更強大、更安全，它具有更強的分佈式能力，面向未來。鴻蒙能安裝在智慧型手機上嗎？當然！」為了讓鴻蒙系統能夠運作，華為需要開發人員為其生態系開發應用程式，這就是其初出茅廬的一個主要問題之一。「透過與Google行動服務的深度整合，Android耗費了10年的時間才達到現在的高度，如今它擁有一個精心策畫且相對安全的App Store，更擁有數百萬個應用程式及先進的人工智慧功能。」

余承東指出，去年華為花了至少5億元人民幣（約新台幣22.4億元）來吸引開發人員協助其開發操作系統，該公司今能可能還會為此投入更多資金。「最大的誘因是我們的分潤計畫，我們可能僅保留應用程式利潤的10%，省下的則全都屬於開發人員。」

鴻蒙系統的效能仍有待華為證明，余承東在開發者大會上詳述了鴻蒙系統的後端技術細節，但並未描述面向消費的功能，這可能暗示著，鴻蒙系統可能還沒有準備好進入黃金時段。余承東表示，為了協助應用程式遷移，鴻蒙將以Linux和華為LiteOS內核構建，這將改變未來一代又一代的操作系統。

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關鍵字：華為,鴻蒙,作業系統

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