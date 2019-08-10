10年前莫拉克颱風佳暮4英雄　徐仁輝成佳暮村長

▲10年前莫拉克颱風佳暮4英雄，其中徐仁輝（左二 ）去年當選佳暮村長。與前總統馬英九合影 。（圖／取自前總統馬英九臉書）

記者陳崑福／屏東報導

10年前莫拉克颱風霧台鄉佳暮4位救災英雄中的徐仁輝，去年當選屏東縣霧台鄉佳暮村長，在舊佳暮、新佳暮部落及長治鄉永久屋間，繼續為人民服務。

屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉9日上午陪同前總統馬英九前往霧台鄉向八八風災救難英雄紀念碑獻花致敬，並參加霧台鄉運動會，向佳暮救災四英雄致敬，其中徐仁輝在去年當選佳暮村長。

他們後來趕往禮納里部落產業發展中心，關心災後重建現況與產業發展，禮納里部落總共有瑪家鄉的瑪家村、三地門鄉的大社村與霧台鄉的好茶村，近年來發展紅藜產業與觀光業，而紅藜相關產品已成為最夯產業之一。

最後他們來到泰武鄉吾拉魯滋部落，了解泰武鄉永久屋現況與咖啡產業發展，在咖啡博士華偉傑的介紹下，得知泰武咖啡每年已有4500萬元產值，從生產咖啡到烘豆、拉花、沖煮、杯測，都有世界級水準，至今已出現4個世界冠軍選手。

2017年底剛落成啟用的「泰武有機咖啡產業發展館」，擁有亞洲最先進的乾濕處理、精密量測、篩選、包裝等設備，在台灣南部地區扮演技術輔導、後製、競標交易等重要角色。除確保生豆品質與價格，並提供相關硬體技術，協助屏東地區咖啡農產出精品級的咖啡豆。

八八風災10年了；安泰醫院榮譽院長蘇清泉回憶當時，整個屏南沿海地區都是重災區，東港安泰醫院也無一倖免，但也立即將醫院轉換成緊急醫療與安置機構，並組成醫療團隊，前進災區，支援災區一Ｏ二站次醫療服務，為期一個多月，為人民服務，維護民眾的健康。