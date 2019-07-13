不知霧台山區沒有加油站！愛車油料耗盡「顧路」…幸遇警

▲屏東縣里港警分局三地門員警替葉姓男子自小客車加油。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣葉姓男子駕駛自小客車載太太到屏東縣霧台鄉玩，不知山上沒有加油站，行至三地門三德檢查哨前，因油料耗盡，停於路中央，員警發現協助推車、並以自備的汽油替對方加油，解除窘境，讓葉男相當感激。

里港警分局三德檢查哨警員潘文賓、替代役男謝家翔日前下午2時許，執行入山登記檢查勤務時，發現民眾葉姓男子，駕駛自小客車載妻子至霧台鄉旅遊，因不知山上沒有加油站，行至三德檢查哨前，因油料耗盡，停於路中央，潘員發覺異狀，上前關心，協助推車至路旁，再以自己準備的汽油，幫他度過沒油的困境。

葉姓男子說，到霧台地區旅遊，油料即將耗盡，以為在三地門鄉會有加油站，未料遍尋不著，頭疼得不知如何是好時，車子就在檢查哨前耗盡油料，已完全動不了。幸好員警主動上前關心，才解決窘境。

潘文賓說，當時車輛流量蠻大，確保安全，他和替代役男謝家翔就一起同在後方協助推車，再由車主自行操控方向盤移至安全處所。

三地門所所長謝志航說，霧台鄉及三地門鄉台24線道路沿線並無加油站及給水站等，但在三德檢查哨，成立霧台鄉及三地門鄉的警察服務站（鐵馬驛站） ，提供汽油桶、打氣桶供遊客緊急使用。籲請旅客入山旅遊要先加滿油，以免影響遊興。