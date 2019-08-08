八八風災十年了...陳其邁：我們一起走在回家的路上！小林加油！

▲陳其邁視察小林村重建狀況。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

2009年莫拉克風災，暴雨引發大規模土石崩塌，重創台灣，行政院副院長陳其邁8日在臉書感傷回憶，八八風災對高雄造成難以抹滅的傷痛，更讓小林村因此一度從地圖上消失，經過重建後，「我們一起走在回家的路上」。

陳其邁8日出席科工館希望未來莫拉克風災紀念館開幕儀式，晚間他在臉書表示，十年來，只要來到小林，都會想起當年滿目瘡痍、宛如廢墟的災後場景，「當時的每一分一秒，感受仍如此緩慢，恍如昨日。每當有颱風或豪雨特報，總是提心吊膽，擔心雨有沒有下在山區？居民撤離了沒？路有沒有通？大家的心頭，全部揪緊在一起。」

陳其邁提到，在全台灣人的關心下，包括「小愛小林」、「日光小林」或「五里埔小林」等社區陸續建立，族人逐漸恢復原來的生活，「今天紀念會上，小林『大滿舞團』的舞者們，多是八八風災的遺族。舞台上的他們，不僅沒有被擊倒，更閃耀著堅毅的眼神，帶著勇敢自信的笑容，面對現在與未來。」

陳其邁感性說道，小林的重生與重建，是一個令人激勵的故事，「紀念會上，小林人正堅定地用傳統古調歌唱，而外面同時又下起了大雨。但我們已不再害怕。因為，日頭隨著舞步終將踏破雲霧黑夜，再照小林。一起回家，好嗎？我們正走在回家的路上！小林加油！」

臉書內文最後，陳其邁不忘提醒國人，強颱利奇馬已發陸上警報，北北基桃竹苗中宜花都要慎防強風豪雨。