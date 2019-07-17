台灣最強颱！他提名蘇迪勒、納莉成候選　大票人投「23年前的它」：超有感

▲颱風一來，許多地方都可能淹大水。（示意圖／記者宋德威攝）

網搜小組／綜合報導

今年第5號颱風「丹娜絲」逼近台灣，氣象局於17日上午11時30分發布陸上颱風警報，提醒民眾做好防颱準備，尤其嚴防豪雨。許多人紛紛發文討論颱風，就有網友在PTT發問，「鄉民遇過最強的颱風是哪個？」話題吸引不少人留言熱議，其中最強颱風候選包括1996年的賀伯、2001年的納莉以及2009年的莫拉克。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，文中直問，「各位鄉民生命中遇過最強的颱風是哪個？」並說他心中覺得最強的是蘇迪勒，「那天我還要上班，公司在山上，結果差點死在山上。」原PO回憶當時，說山上發生土石流，他還傻傻地繼續往上騎，「路上紅綠燈跟扛棒都被吹斷，我當時騎山路的時候已經有人生跑馬燈的畫面了，差點哭出來。」

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看到貼文後，其他人紛紛留言，「台中人，對桃芝很有印象」、「天秤，我在蘭嶼封島3個禮拜」、「真正厲害的是韋恩颱風，走台灣海峽北上，橫掃西部。到處屋頂被吹光」、「小時候賀伯，近期杜鵑」、「韋恩，攔腰三進三出」、「蘇迪勒，吹到10樓在晃」、「龍王，我住花蓮，我家屋頂被吹走掉在150公尺外的田裡。」

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▲蘇迪勒颱風造成不小的傷害。（圖／資料照）

而最強颱風候選包括賀伯、納莉、莫拉克等等，「賀伯、納莉、莫拉克，根本三本柱」、「賀伯風，納莉雨」、「以前最有印象是賀伯、最爽的是納莉，因為放兩天假」、「室外是賀伯，騎腳踏車回家最後用牽的還差點無法前進」、「納莉吧？印象中從三放到五接六日」、「納莉啊！台北捷運變游泳池。」

計算留言處的答案後，其中最多人提到的就是賀伯颱風，約有60票；納莉颱風則是40票；莫拉克颱風是27票左右；蘇迪勒約12票。賀伯颱風讓許多網友記憶猶新，「賀伯樹倒一堆，附近屋頂東西都被吹走」、「賀伯，X我被沖走」、「賀伯！我家唯一淹水的一次」、「賀伯呀！林肯大郡還倒塌，死了不少人。」

▲防颱工作相當重要。（圖／記者季相儒攝）

據悉，強颱賀伯是1996年最強及最大的颱風，結構堅實、環流廣大，加以南方溫暖海域的水氣補充，為台灣帶來強風豪雨，除澎湖外，各地皆出現10級以上陣風。賀伯更是少數對全台灣皆造成嚴重影響的颱風，在台灣共造成51人死亡、22人失蹤、47人重傷、416人輕傷、503間房屋全倒、880間房屋半倒。

當時農林漁牧及水土保持損失共計新臺幣199億元；全台鐵路及公路多處嚴重受損，公路坍方、路基流失、橋樑毀損共1,315處，其中造成交通中斷者共101處；電力、電信亦受損嚴重。估計全國經濟損失超過新台幣300億元。

另外，中颱納莉颱風（2001年）刷新台灣多項紀錄，中央氣象局前後共發出64次颱風警報、石門水庫也持續洩洪15天，納莉颱風導致台北市基隆河決崩，造成忠孝東路地段、內湖區、南港區等地段嚴重水患；造成死亡及失蹤人口104人、265人輕重傷，約165萬戶停電、175萬戶停水，全台408所學校遭受嚴重損壞，估計全台損失新台幣190億元（不含修建費）。

而中颱莫拉克（2009年）則給台灣人民帶來無比慘痛的回憶，堪稱台灣50年來最慘重的水災（又稱八八水災），中南部的降雨量刷新台灣水患紀錄，造成農業損失超過195億元（僅次於賀伯颱風），受災面積相當於半個台灣的大小，造成711人死亡、失蹤，33人輕重傷，受災民眾達916萬人，全台損失將約新台幣2000億元。

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