利奇馬走了換西南風！　中南部周末防雨彈、宜花東大台北飆36°C↑

▲台灣本島及馬祖已經脫離颱風暴風圈範圍。（圖／氣象局）

記者胡順惠／台北報導

中颱利奇馬20時30分已經解除陸上颱風警報，目前位在台北北方約330公里海面上，正朝中國大陸的浙江方向前進，中央氣象局仍持續針對台灣北部海面發布海上颱風警報，預計最快10日上午就能解除。氣象局簡正謝明昌提醒，10日南台灣有機會出現豪雨，花東、宜蘭、大台北要注意焚風現象，有機會出現36度以上高溫。

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謝明昌表示，利奇馬未來即將在浙江登陸，沿著中國大陸東部沿岸北上，目前仍持續影響台灣北部海面，隨著颱風北上，西南風也逐漸增強，降雨型態轉為中南部地區降雨，特別是南台灣有機會出現豪雨強度降雨，降雨時間會持續1至2天；溫度部分，花蓮、台東、大台北、宜蘭地區要注意焚風，有機會出現36度以上高溫。

據颱風警報資訊顯示，利奇馬正以每小時14公里速度向西北進行，對台灣北部海面仍構成威脅，預計此颱風未來強度有減弱且暴風圈有縮小的趨勢。受到外圍環流影響，9日晚至10日台中市地區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨。

氣象局20時已針對台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中、高雄、屏東地區及新竹、苗栗、花蓮、台東山區發布豪雨特報，9日至10日有局部大雨發生的機率。