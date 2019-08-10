颱風bye！內洞、滿月圓等森林遊樂區今下午1點陸續開放

▲內洞國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

記者許展溢／台北報導

利奇馬颱風海上警報解除，林務局今（10日）表示，各森林育樂場域已進行安全檢查與環境清理作業，內洞、滿月圓及東眼山等3處國家森林遊樂區及烏來台車，將在今天下午1點恢復營運。其餘合歡山、武陵、奧萬大、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南及富源等9處國家森林遊樂區都正常開園。

林務局表示，隨利奇馬颱風逐漸遠離，惟西半部山區有較大雨量，藤枝、向陽、太平山、觀霧、八仙山及大雪山等6處國家森林遊樂區、太平山蹦蹦車及拉拉山巨木區，因園區道路多處倒木與落石，暫時休園及停駛，將另行公告開園及復駛時間。

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▲內洞國家森林遊樂區。（圖／林務局提供）

林務局指出，阿里山林業鐵路檜木列車（嘉義-北門）、沼平、神木線正常行駛，而本線（北門-十字路）預警性停駛，祝山線因邊坡有落石尚未排除，暫時停駛，將另行公告復駛時間。

林務局提醒，因國家森林遊樂區多位於山區，颱風期間山區土石含水量仍高，易有落石及坍方情形，林務局呼籲民眾前往山區旅遊還是要注意自身安全，並留意當地氣象及園區開休園資訊。

有關國家森林育樂場域的即時開休園資訊，可透過林務局全球資訊網及林務局台灣山林悠遊網查詢；另有關阿里山林業鐵路行駛情形，可至林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站查詢。