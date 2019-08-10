利奇馬拼命「放閃」！彭啟明爆首次颱風前後4現象雷擊猛攻

▲利奇馬颱風帶來許多雷電。（圖／翻攝氣象達人彭啟明臉書專頁）

記者許展溢／台北報導

強颱利奇馬遠離台灣，氣象達人彭啟明在臉書發文表示，第一次看到這種颱風來前閃電對流很多，颱風走後，帶來強西南風，閃電雷擊更多。並PO上一張照片問網友，現在正在西半部放電中，請有白色點點區域朋友多留意，讓各地網友紛紛留言回報「超閃」的。

彭啟明提醒， 情人節剛過請留意閃電雷擊，現在正在西半部放電中，請有白色點點區域朋友多留意，可以回報驗證您是否在那白色區域，有閃電否？來自桃園、南港、新竹、宜蘭和苗栗等地的網友都回報「有閃電」，部分地區還「超閃」。

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▲彭啟明發文表示，情人節剛過請留意閃電雷擊。（圖／翻攝氣象達人彭啟明臉書專頁）

彭啟明說，第一次看到4種現象包括颱風來前閃電對流很多、颱風眼牆拼命閃電雷擊、颱風來時，螺旋雨帶碰到地形閃電也密布，和颱風走後，帶來強西南風，因而閃電雷擊更多的案例。彭啟明更打趣的說，是因為在情人節附近嗎 ？

▲颱風遠颺，一張圖看週末各地天氣（圖／翻攝天氣風險公司WeatherRisk臉書專頁）

天氣風險公司表示，昨天晚間整個中部出現大範圍的雷雨，這是因為非常強烈的西南風，和地形摩擦產生「輻合作用」，讓對流源源不絕的長出來，現在這些對流已經移往山區。而強烈的西南風，預估將影響台灣整個週末，各地天氣也會有以下3種狀況：

1、中南部山區，週末持續有雨。沿海至市區，在清晨至上午也可能出現雷陣雨。中南部易有雨的天氣，可能要持續到下週二。

2、台北、桃園、新竹、苗栗持續有強陣風，尤其桃園已出現10級陣風，強陣風將持續整個週末。

3、台北、宜花東，在周末容易發生焚風現象，整天都相當悶熱，中午高溫上看37度。