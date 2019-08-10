影／利奇馬登陸浙江「史上第三強」！狂浪「比樓高」猛拍岸

記者馬叔安／綜合報導

利奇馬颱風中心於10日01時45分在浙江省溫嶺市城南鎮登陸，有氣象專家指出，這是中共建政以來，在浙江登陸的強度第三名的颱風，浙江在前一晚開放避災安置場所12054個，轉移人員705835人，但是依舊傳出災情，包括寧波有村子山洪爆發，導致多名村民受困。

大陸氣象局網站指出，利奇馬登陸浙江時，中心附近最大風力有16級（52米／秒），中心最低氣壓930百帕，8日以來，浙江中東部累計降雨量有100～250毫米；浙江東部、福建北部沿海出現8～10級陣風，浙江沿海陣風有12～15級，台州石塘鎮三蒜島最大陣風達17級以上（61.4米／秒）。

▲利奇馬颱風登陸浙江。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

綜合陸媒報導，利奇馬是今年以來登陸大陸強度最強的颱風，10日早上7點多，浙江省寧波市東錢湖東吳童一村爆發山洪，多名村民被困，已經成功解救出12人，其中4人為小孩，目前消防還在繼續搜索救援，此外，寧波鄞州區五鄉鎮一村莊被大水圍困，寧波消防從第一處坍塌危房中救出9人，由於村莊較大，尚不清楚還有多少人員被困，救援正在進行。

此外，在上海兩大機場取消航班數量達到1813架次，截至10日6點，全市發生樹木倒伏2984株，電力故障100條，店招店牌等零星墜物4次，道路積水46處，居民家中進水2戶，農田受淹150畝，出動搶險救援7842人次，全市無人員傷亡。

在曝光的影片中，可以看到沿海地區出現明顯浪頭，有些海浪的高度一度超過岸邊的樓房。利奇馬預計將以每小時15公里左右的速度向偏北方向移動，穿過浙江、江蘇後，並將於明天傍晚到夜間在山東半島南部沿海再次登陸。