強颱「利奇馬」來襲！「停班停課縣市」麥當勞今晚只營業到24時　肯德基暫停外送

▲台灣麥當勞餐廳在颱風期間調整營運時間。（圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

強颱利奇馬來勢洶洶，目前北北基、宜蘭、桃園、新竹縣市已宣布9日停班停課。對此，連鎖速食業者麥當勞也宣布，「停班或停課」縣市的餐廳今晚（8日）只營業至24時，而歡樂送則自今晚23時30分起停止外送。至於肯德基同樣比照各縣市政府公布之停班停課資訊，將暫停外送服務。

台灣麥當勞餐廳在颱風期間調整營運時間，凡行政院人事行政總處公告「停班或停課」之縣市，該區域餐廳今晚營業至24時，並預訂自明天上午10時營業，並直接提供「一般時段」的餐點；而歡樂送服務，則自今晚23時30分起停止外送，後天（10日）上午10時30分才會恢復服務。

麥當勞指出，重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，餐廳可根據各地天候及人力情況，機動調整營業時間。另因颱風狀況瞬息萬變，建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認；造成不便，敬請見諒。

而肯德基則說，全台餐廳營業時間與外送服務，都將比照各縣市政府公布之停班停班資訊，但若各縣市尚未宣布停止上班，遇到風雨過大的狀況，各店也會視情況暫停外送服務。

漢堡王也表示，颱風侵台期間將配合人事行政公告、商場營業公告做營業時間調整，而街邊店同樣也會配合政府公告，並考量颱風強度來調整營業時間，目前街邊店明天下午兩點前將不營運；另外送服務則配合外送平台foodpanda、Uber Eats 、deliveroo的公告為準，若所處縣市確認停班停課，將會關閉各平台營運。

至於連鎖比薩業者達美樂則針對停班停課地區暫停外送服務，但各店營業時間仍會維持正常，提供消費者外帶服務。而必勝客則表示，依照政府法規，停班停課地區將停止外送服務，而門市營業時間，將由各店經理依照風雨情形決定。