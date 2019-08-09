颱風天冒雨外送！他1天見n起車禍...「生命要顧」心疼引共鳴：不能自己買？

▲網友一天見三起外送員車禍，心疼發文引起論戰。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

颱風來襲，許多民眾會因為不想外出而選擇叫外送。然而，卻有一名網友在一天之內，就看見3個外送員發生車禍，也讓他不禁感嘆，「颱風天，賺錢有數，生命要顧」，但這篇文章一出，立刻引來網友熱議，紛紛為了颱風天該不該叫外送爭論。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出一張照片寫道，「今天看到第三台了，外送人員辛苦了」。照片中可以看到，在一個地面濕滑，下著雨的天氣中，一輛機車橫躺在路中，外送箱倒在一旁，一輛警車還停在前方，讓原PO看了不禁直呼，「颱風天，賺錢有數，生命要顧」。

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然而，這篇文章一出，引起網友熱議，有網友表示，常常看見外送員為搶快而摔倒，「會車禍不意外」、「外送一個騎的比一個快，這就是效率！」但也有網友認為，這也是為了生活，「真的拿命在賺」、「這天氣真的要自己評估一下，不值啊」。更有網友認為，為何颱風天還要叫外送，讓人拿命來填飽自己的肚子，「大家就不要叫外賣了，他們也是有父母的孩子啊。」、「沒有腳嗎？不能自己出門買？」

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