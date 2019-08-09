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「利奇馬」來襲暫停外送！「停班停課縣市」麥當勞10時才營業　漢堡王下午2點開門

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▲▼ 麥當勞歡樂送 。（圖／翻攝自官網）

▲「停班停課」縣市的麥當勞於9日暫停歡樂送服務。（圖／取自官網）

記者曾婉婷／綜合報導

因應強颱利奇馬來襲，包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣、連江縣等8縣市，於9日皆停班停課。對此，連鎖速食業者麥當勞宣布，「停班停課」縣市的餐廳自8日的24點暫停營業至今天（9日）早上10點；而漢堡王的街邊店則於今天下午兩點才開始營業。

麥當勞在颱風期間調整營運時間，凡行政院人事行政總處公告「停班停課」縣市，該區域餐廳8日晚上只營業至24時，並預訂自9日的上午10時營業，並不提供早餐，直接供應一般時段的餐點；而歡樂送服務，則自8日晚上23時30分起停止，並於10日的上午10時30分才會恢復服務。

麥當勞指出，重視員工安全，考量風雨會因時間及區域而有不同影響，餐廳可根據各地天候及人力情況，機動調整營業時間。另因颱風狀況瞬息萬變，建議消費者可由麥當勞官網查詢欲前往的餐廳電話，先行致電確認。

▲▼漢堡王師大夜市新店。（圖／記者湯興漢攝）

漢堡王則表示，颱風侵台期間配合人事行政公告、商場營業公告做營業時間調整，而街邊店同樣也會配合政府公告，目前街邊店於9日下午兩點前將不營運，並在中午12點前確認確切開門營業時間；另外送服務則配合外送平台的公告為準，所處縣市停班停課將會關閉各平台營運。

而肯德基則說，全台餐廳營業時間與外送服務，都將比照各縣市政府公布之停班停班資訊，但若各縣市尚未宣布停止上班，遇到風雨過大的狀況，各店也會視情況暫停外送服務。

至於連鎖比薩業者達美樂則針對停班停課地區暫停外送服務，但各店營業時間仍會維持正常，提供消費者外帶服務。而必勝客則表示，依照政府法規，停班停課地區將停止外送服務，而門市營業時間，將由各店經理依照風雨情形決定。

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