外送輸贏啦！2場車禍「從對決變內鬥」　網點破：早晚的事

▲臉書社團接連有人分享外送員擦撞意外照片，引發網友對外送亂象熱議。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）



記者王致凱／綜合報導

美食外送平台在馬路上的能見度越來越高，有時外送員為了趕時間，一不小心就會發生意外。近日有網友在臉書上分享照片，顯示有分屬2大外送平台的機車發生車禍，引發網友熱議。無獨有偶，隨後又傳外送員車禍，且這次還是同一個平台的外送員「互相傷害」。

從網傳照片可見，1日在某處路旁有2輛機車擦撞倒地，仔細一看，其中1輛車主為uberEATS外送員，另1位騎士則是Foodpanda外送員，辛苦外送卻與同業發生車禍，引發網友議論。

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見2名騎士並無大礙，網友紛紛留言笑說，「最強對決」、「同行相忌」、「要打，去練舞室打」、「氣勢不能輸，拼了」；另有人點出，其實真正遭殃的是客人，餐點送不到要餓肚子了。

巧合的是，2日晚間在臉書「爆廢公社」也有網友貼出照片，顯示2輛外送機車在台北市吉林路和民生東路二段發生車禍倒地，且2名騎士都是Foodpanda平台的外送員。網友留言開玩笑說，「本是同根深 相撞何太急」、「起內訌了」、「居然內鬥」、「早上熊貓撞優步，現在熊貓撞熊貓」。

先前《ETtoday新聞雲》曾報導，外送員確實有可能月收入突破10萬，但每天都得在外跑單10到11個小時，不僅風吹日曬雨淋，還得面對意外風險。另外，也有網友點出外送亂象說，許多外送員為了趕時間接單，經常發現外送員違規、車速和蛇行鑽車縫的情況，獲得許多網友認同。