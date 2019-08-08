保證48小時不越軌　男剩5小時破功硬上嫩妹換來4年牢飯

男子保證48小時不越軌破功，對嫩妹硬上遭判刑。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

蔡姓男子才因害未成年小女友懷孕生子，判刑6個月，案件才確定不久。他在臉書認識剛滿18歲，準備大學聯考的小芬（化名）。小芬因壓力大不想回家，蔡男取得信任後，向她保證「48小時」不會越軌，卻在最後5小時忍不住「破功」，硬上性侵得逞。台中地院審結，依強制性交罪判蔡男4年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，20歲蔡姓男子2018年3月間在臉書認識準備大學聯考的女高校生小芬，2人成為普通朋友，只有透過臉書互動。同月15日晚上10點，小芬從補習班下課後因為考試壓力大讓心情煩躁，不想回家。蔡男邀小芬到他家住2晚，並以「2天不越軌」取信後，騎機車載小芬回到自己住家，2人共處一室共眠均相安無事。

豈知，蔡男在17日下午，距離約定的2晚48小時只剩5小時，再也按耐不住內心的慾火，先問小芬可否嘿咻，小芬當下明白拒絕，但蔡男仍強脫她的內褲，壓在床上硬上。小芬雖用雙手反抗，但蔡男體形壯碩許多，最後猛咬他右前臂，趁他鬆手後趕快跳下床。小芬簡單擦拭身體後穿上衣服，佯稱要找蔡男也認識的朋友，等蔡男離開後，他才崩潰哭訴遭性侵，在友人陪同下報警驗傷。

蔡男坦承2人在第一晚有發生性行為，但是他告白後發生，屬兩情相悅。他說，小芬身上也沒什麼傷，可能是他在在最後一天跟小芬提分手，她才會指控遭性侵。

法官認為，小芬年僅18歲，跟蔡男確實只是普通朋友，在那狀況下是很容易誤信住對方家裡。且2人發生性行為是在43小時後，顯然雙方確有約定，蔡男也有先遵守承諾約束，小芬所言不假。

法官審酌，蔡男才因跟未成年女友發生3次性關係，害對方懷孕生子，依合意性交罪判6月確定。竟仍無視小芬性自主權，強制行為讓她身體、心理上產生恐懼與傷害，罪刑明確，依法判刑4年。

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