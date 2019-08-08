遭指控圖利廠商＆恐嚇部屬　「大學姐」林筱淇：我願接受調查

記者陳玉／台中報導

台中市觀旅局長「大學姐」林筱淇2019年5月間遭不具名黑函質疑領導能力有問題，8日台中市民進黨議員賴佳微在臉書上貼出「檢舉書」，指出林與薩巴卡瑪公司不當連結，有圖利廠商行為，另林在局務會議上有恐嚇部屬行為；對此，林下午出示上任以來103次會議紀錄、4份標案，她強調，所有採購依法律規範走，都敢公開給大家看，絕無圖利，而恐嚇更不是事實，參與同仁可替她作證，「願意大方接受調查」，籲有心人士停止負面攻擊，而製造黑函者與散播黑函者皆涉法律責任。

▲台中市觀旅局長林筱淇出示103次會議紀錄、4份標案，強調黑函絕非事實。（圖／記者陳玉攝）



8日「檢舉書」內容指出，林筱淇與薩巴卡瑪公司有不當聯結，有圖利廠商包辦觀旅局採購業務案，另林經常在局務會議上恐嚇主管員工部屬，警告部屬不聽從她的指示辦理採購，就要記過懲處或移送法辦等威脅，要求調查林通聯紀錄及與該公司關係。

▲台中市民進黨議員賴佳微在臉書上貼出「檢舉書」 。（圖／翻攝自賴佳微臉書）



對此，林筱淇下午對媒體出示上任以來103次局處會議紀錄、委託薩巴卡瑪公司的4份標案，她表示，觀旅局同仁一向奉公守法，黑函事件已嚴重傷害市府、同仁與本人的名譽，此不具名黑函內容皆屬不實指控，嚴正呼籲有心人士停止負面攻擊手段，而製造黑函者與散播黑函者皆涉法律責任。

而林筱淇過去曾任薩巴卡瑪公司的品牌顧問、資深品牌策略師，才遭黑函指出「不當聯結」，林表示，該公司自2014年起就跟中市政合作至今，過去光影藝術節、花博也有負責執行，認為該公司的專業與自己是否任職過，根本沒有關係。

▲▼林筱淇出示103次會議紀錄、4份標案，表示「願意大方接受調查」。（圖／記者陳玉攝）



目前觀旅局委託薩巴卡瑪公司標案有「高美濕地統一解說牌面樣式設計案」、「採購高美溼地雜誌廣告設計」、「台中觀光旅遊手冊平面設計」及「2020台灣燈會CIS設計」等4案，共計新台幣35萬6750元，案件均依政府採購法規定辦理，絕無圖利廠商情事。

林筱淇強調，局內所有案子都是依法辦理，由同仁依照廠商專業度、過往合作經驗來判斷；對於是否追究黑函？林說，不具名黑函要追查困難度高，但有些人不明究理轉貼，會造成他人誤解，在法律上是有責任的，另會議中有恐嚇行為，她指出「願意大方接受調查」，會議中同仁都可作證並非事實。