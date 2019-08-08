台商幹部憂遭「中共代理人」修法波及　陸委會：請會長們放心

▲第四屆、第五屆大陸全國台企聯會長交接典禮（圖／記者陳政錄攝）

記者魏有德／台北採訪報導

大陸全國台企聯日前針對「中共代理人」修法內容提出質疑，強調因修法造成「人心惶惶」，甚至有台商認為規定一出恐波及台商在陸從事商業、文化等行為。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正重申，「禁止中共政治代理人法，與實務上行之有年的商業代理無關，也不會限制大陸台商投資經營跟權益的問題。」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

邱垂正強調，正當做生意的台商都不會受到影響，包括加入台商協會擔任幹部的台商，他們都是為了廣大台商在做服務，是我們（政府）非常感謝的對象，「台商協會的幹部，與未來修法可能規範的對象沒有關係，請台商們放心，請會長們放心。」

日前，大陸全國台企聯曾發出聲明表示，數以十萬計的台商，是兩岸經貿交流合作的中堅力量，每年替台灣製造千億美元的貿易順差。他們事業在大陸、家在台灣，為了自己的生計和事業長期奔波於兩岸之間。「中共代理人相關條款含糊不清，一旦通過，欲加之罪何患無辭。」

▲大陸全國台企聯新任發言人孫德聰。（圖／記者陳政錄攝）

台企聯發言人孫德聰也提到，按照目前修法意見，不得與大陸有關機構接觸，否則就有莫須有的嫌疑，甚至參加大陸舉辦的會議、台企受到大陸獎勵勵或支持也可能違法，被認定為中共代理人，隨時可能被處罰金或判刑。

對此，邱垂正表示，未來在立法的過程中，會持續強化相關溝通，並重視台商建言，化解疑慮、建立共識，同時也會適時把修法的訊息提供給台商與台生，後續會透過海基會舉辦的台商聯誼會活動或座談會，向台商及相關人士說明政府的立場。

