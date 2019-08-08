美國務院提升香港旅遊警示　陸委會9日再發赴港旅遊「提醒」

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北採訪報導

美國國務院7日對香港提升旅遊警示，級別由第一級提升至第二級。對此，陸委會曾在7月22日級26日兩度做出「旅遊提醒」，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（8）日表示，鑒於近期香港民眾抗爭衝突日趨激烈，準備明（9）日再發旅遊提醒，儘量避免前往示威遊行的地點，同時要關注自己的行程跟安全。

▲香港示威衝突不斷，警方用催淚彈驅趕。（圖／路透社）

邱垂正提到，對港旅遊發出的是旅遊「提醒」而非警示，在香港的駐處也會隨時關注香港的情勢，提供必要的資訊旅遊業者，陸委會會隨時準備好，萬一有突發狀況，提供我們在當地的台灣民眾或旅行團必要的協助。

邱垂正表示，近期國人赴香港應該要注意個人安全，隨時留意相關的資訊以及交通的影響，儘量避免前往示威遊行的地點，同時要關注自己的行程跟安全，避免受到干擾。

邱垂正也藉此呼籲北京政府，近期香港的示威不斷，警民衝突迭起，主要來自於香港民眾對中共及港府管制的恐懼失望，我們希望中共及港府能以寬容的態度和同理心，妥善回應民眾的期待與訴求，使香港早日恢復平靜，持續維持繁榮跟穩定。

▲美國國務院提升香港旅遊警示等級。（圖／翻攝美國政府網站）

據了解，本次美國國務院所發出的國外旅遊警示是第二級，依美國旅遊警示規定共分為四級，最低的第一級「一般性預防措施」（Exercise Usual Precautions）、第二級「提高警惕」（Exercise Increased Caution）、第三級「重新考慮」（Reconsider Travel）及最高的第四級「不要前往旅遊」（Do Not Travel）。

